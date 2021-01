Vaccino anti-Covid: accordo Iran-Cuba per il test

Cuba testerà in Iran il suo Soberana 02, il progetto vaccinale più avanzato. L’Istituto Finlay dei Vaccini e l’Istituto Pasteur in Iran hanno firmato un accordo che consentirà “di completare le prove cliniche del candidato vaccino Soberana 02 e di avanzare più rapidamente verso l‘immunizzazione dal Covid-19 in entrambi i Paesi“, ha scritto su Twitter il centro cubano.

Cuba spera di immunizzare contro il Covid-19 tutta la popolazione entro l’anno.

La firma dell’intesa ha coinciso con un tweet della guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, che considera impossibile confidare nei vaccini americano o britannico. “È vietato importare vaccini prodotti negli Stati Uniti o nel Regno Unito. Non possiamo fidarci di loro”, ha detto Khamenei nel messaggio, che è stato poi soppresso da Twitter, in quanto lo considerava una violazione delle sue regole.

Soberana 02 è è il più avanzato dei progetti di vaccino contro il coronavirus a cui gli scienziati dell’IFV stanno lavorando, l’altro è Soberana 01. Entrambi sono affidabili in termini di sicurezza e risposta immunitaria, ma “Soberana 02 in particolare, per le sue caratteristiche, ha mostrato una risposta immunitaria precoce (a 14 giorni)“, ha spiegato il direttore dell’IFV Vicente Verez a dicembre quando ha annunciato il suo ingresso nella fase 2 degli studi clinici.

Il direttore ha poi sottolineato che le trattative per sviluppare la fase 3 delle sperimentazioni cliniche di Soberana 02 in altri Paesi stavano procedendo, a causa della bassa prevalenza di Covid-19 nella popolazione cubana, e ha annunciato che Cuba sarà in grado di immunizzare tutta la sua popolazione con il proprio vaccino covid-19 nella prima metà del 2021.

Il Centro di ingegneria genetica e biotecnologia sta lavorando anche su altri due candidati contro il coronavirus, chiamati Mambisa e Abdala.

Gli scienziati cubani hanno esperienza nell’ottenere e produrre vaccini: il programma nazionale di vaccinazione infantile ha 11 vaccini contro 13 malattie, otto dei quali sono prodotti sull’isola.

Fonte: Agi



