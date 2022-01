Tre ipotesi sul perché Israele sta modificando le regole di ingaggio sul “fuoco libero”

All’inizio, la decisione militare israeliana di rivedere le sue politiche di fuoco libero nella Cisgiordania occupata sembra sconcertante. Quale sarebbe la logica di dare ai soldati israeliani la libertà di sparare ad ancora più palestinesi quando i manuali militari esistenti avevano già concesso loro un’immunità quasi totale e poca responsabilità legale?

Le nuove regole militari ora consentono ai soldati israeliani di sparare, persino uccidere, i giovani palestinesi in fuga con munizioni letali per aver presumibilmente lanciato sassi contro le auto “civili” israeliane. Questo vale anche per le situazioni in cui i presunti “attaccanti” palestinesi non tengono in mano pietre al momento della sparatoria.

Il riferimento ai “civili” nel nuovo manuale dell’esercito si applica ai coloni israeliani armati che hanno colonizzato la Cisgiordania occupata e Gerusalemme Est sfidando il diritto internazionale e la sovranità palestinese.

Questi coloni, che spesso operano come forze paramilitari in diretto coordinamento con l’esercito israeliano, mettono in pericolo la vita delle proprie famiglie risiedendo nei territori palestinesi occupati.

Secondo la logica distorta di Israele, questi violenti israeliani, che hanno ucciso e ferito numerosi palestinesi nel corso degli anni, sono “civili” che necessitano di protezione dagli “assalitori” palestinesi che lanciano pietre.

In Israele, lanciare pietre è un “crimine grave” e i palestinesi che lo fanno sono “criminali”, secondo Liron Libman, ex Procuratore Militare Capo di Israele, commentando le nuove regole.

Per gli israeliani c’è poco disaccordo su queste affermazioni, anche da parte di coloro che mettono in dubbio la legalità delle nuove regole. Il punto di contesa, secondo Libman e altri, è che “una persona in fuga non rappresenta una minaccia“, sebbene, secondo lo stesso Libman, “la nuova politica potrebbe essere potenzialmente giustificata“, ha riferito il Times of Israel.

Il “dibattito” sulla nuova politica del fuoco libero nei media israeliani dà la falsa impressione che qualcosa di fondamentale sia cambiato nel rapporto dell’esercito israeliano con i palestinesi occupati. Questo non è assolutamente il caso.

Ci sono numerosi esempi quotidiani in cui i palestinesi, compresi i bambini, vengono uccisi impunemente a fucilate, che lancino pietre o meno, andando a scuola o semplicemente protestando contro la confisca illegale della loro terra da parte dell’esercito israeliano o dei coloni armati.

Nel villaggio palestinese di Beita, nel nord della Cisgiordania occupata, otto palestinesi disarmati sono stati uccisi da maggio. Questo piccolo villaggio è stato teatro di regolari manifestazioni contro l’espansione degli insediamenti ebraici e contro l’avamposto di insediamento illegale di Eviatar, nell’area rurale palestinese del Monte Sabih. Tra le vittime c’è Muhammad Ali Khabisa, il 28enne padre di un bambino di otto mesi, ucciso a colpi di arma da fuoco lo scorso settembre.

Sebbene le nuove regole abbiano posto molto risalto sulla condizione delle presunte vittime israeliane, etichettandole come “civili”, in pratica, l’esercito israeliano ha usato lo stesso identico criterio per sparare, mutilare e uccidere presunti lanciatori di pietre palestinesi, anche quando i coloni armati non sono presenti.

Un caso famoso, nel 2015, riguardava l’uccisione di un adolescente palestinese di 17 anni, Mohammad Kosba, per mano di un colonnello dell’esercito israeliano, Yisrael Shomer. Quest’ultimo ha affermato che Kosba aveva lanciato un sasso contro la sua auto. Successivamente, Shomer ha inseguito l’adolescente palestinese e gli ha sparato alla schiena, uccidendolo.

L’ufficiale israeliano è stato “rimproverato” per la sua condotta, non per aver ucciso il ragazzo, ma per non essersi fermato “per mirare correttamente”, secondo il Times of Israel. Il Procuratore Capo Militare israeliano all’epoca concluse che “l’uso della forza letale da parte di Shomer nell’ambito del protocollo di arresto era giustificato dalle circostanze dell’incidente”.

Il disprezzo da parte di Israele del diritto internazionale nel prendere di mira i palestinesi non è un segreto. Gruppi israeliani e internazionali per i diritti umani hanno ripetutamente condannato il comportamento disumano e barbaro dell’esercito israeliano nei territori occupati.

In un ampio rapporto già nel 2014, Amnesty International ha condannato “l’insensibile disprezzo di Israele per la vita umana uccidendo dozzine di civili palestinesi, compresi i bambini, nella Cisgiordania occupata” nel corso degli anni. Amnesty ha affermato che tali omicidi sono avvenuti “con quasi totale impunità”.

“La frequenza e la persistenza della forza arbitraria e ingiustificata contro i manifestanti pacifici in Cisgiordania da parte di soldati e agenti di polizia israeliani, e l’impunità di cui godono i colpevoli, suggeriscono che viene eseguita come una questione di politica”, si legge nel rapporto di Amnesty. Anche il gruppo per i diritti israeliano, B’tselem, è d’accordo. L’organizzazione ha condannato la politica “spara per uccidere” dell’esercito israeliano, che viene applicata anche a persone che sono già state “neutralizzate”.” Infatti, nel caso di Abdel Fattah al-Sharif, un uomo palestinese che è stato colpito a bruciapelo ad Al-Khalil (Hebron), da un medico militare israeliano, Elor Azaria, nel 2016, non solo era stato “neutralizzato” ma anche incosciente.

Secondo B’tselem, “soldati e agenti di polizia israeliani sono diventati giudici, giuria e carnefici”. Analizzando questa tragica e sinistra politica, viene da chiedersi perché l’esercito israeliano abbia modificato la sua politica di fuoco libero in questo particolare momento. Ci sono tre possibili risposte:

Primo, il governo e l’esercito israeliani stanno anticipando un’ondata di resistenza popolare palestinese nei prossimi mesi, probabilmente a causa della massiccia espansione degli insediamenti illegali e degli sgomberi forzati nella Gerusalemme Est occupata.

Secondo, allineando perfettamente l’attuale politica del fuoco libero con l’aggressiva pratica militare dello spara per uccidere già in atto, i tribunali israeliani non dovrebbero più affrontare alcuna ripercussione legale per l’uccisione di palestinesi, compresi i bambini, indipendentemente dalle circostanze della loro uccisione.

Infine, le nuove regole permetterebbero a Israele di farsi valere in risposta all’indagine aperta della Corte Penale Internazionale, sulle violazioni dei diritti umani e sui crimini di guerra nella Palestina occupata. Il Procuratore Generale israeliano ora sosterrà che in Palestina non si stanno verificando crimini di guerra poiché l’uccisione di palestinesi è coerente con la condotta militare e il sistema giudiziario di Israele. Dal momento che la Corte Penale Internazionale sta indagando su presunti criminali di guerra, non sul governo stesso, Israele spera di poter risparmiare ai propri assassini di dover fare i conti con le aspettative legali della Corte.

Sebbene il tempismo della decisione militare israeliana di modificare la sua politica del fuoco libero possa sembrare improvviso e immotivato, la decisione è comunque inquietante. Quando l’esercito di un paese decide che sparare alla schiena a un bambino senza alcuna prova che il presunto “criminale” rappresenti un pericolo è un atto legale, la comunità internazionale deve prenderne atto.

È vero che Israele opera al di fuori delle norme minime del diritto internazionale e umanitario, ma è responsabilità della comunità internazionale proteggere i palestinesi, le cui vite rimangono preziose anche se Israele non è d’accordo.

*Ramzy Baroud è giornalista ed editore di The Palestine Chronicle. È autore di cinque libri. Il suo ultimo è “Queste catene saranno spezzate: storie palestinesi di lotta e sfida nelle carceri israeliane” (Clarity Press, Atlanta). Baroud è un ricercatore senior non residente presso il Centro per l’Islam e gli Affari Globali (CIGA), Università Zaim di Istanbul (IZU). Il suo sito web è www.ramzybaroud.net

Fonte: https://www.counterpunch.org/…/why-is-israel…/…

