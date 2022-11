Brasile. Bolsonaro ha riconosciuto la sconfitta. Stop ai blocchi stradali dei suoi sostenitori

Bolsonaro ha parlato ieri sera per la prima volta dopo le elezioni in cui ha perso contro Lula Da Silva, il leader del Partito dei Lavoratori, e lo ha fatto con un discorso di appena due minuti. La giornata è stata segnata da blocchi stradali da parte dei bolsonaristi e incidenti con la polizia.

Dopo oltre 44 ore di silenzio, che hanno fatto precipitare il Brasile in uno scenario di tensione sociale con centinaia di blocchi stradali e incidenti con la polizia nel sud del Paese, il presidente Jair Bolsonaro ha finalmente parlato dopo aver perso le elezioni presidenziali di domenica per uno stretto 1,8% contro Luiz Inacio Lula da Silva. Senza menzionare il suo rivale o la sua sconfitta di domenica, Bolsonaro ha iniziato il breve discorso di meno di tre minuti ringraziando i suoi “58 milioni” di elettori e, pur non ammettendo espressamente di aver perso la rielezione, ha detto: “Come presidente e cittadino continuerò a rispettare tutti i comandamenti della Costituzione”.

“Sono sempre stato etichettato come antidemocratico, ma ho sempre giocato all’interno delle quattro righe della Costituzione. Non ho mai parlato di controllare i media e le reti sociali”, ha dichiarato in un messaggio letto alla stampa presso il Palazzo Alvorada di Brasilia. In seguito, il suo ministro della Casa Civile, Ciro Nogueira, ha dichiarato che l’ex presidente Bolsonaro lo ha autorizzato ad avviare il processo di transizione con la squadra di Lula.

Per quanto riguarda i blocchi stradali, Bolsonaro ha detto che sono “il frutto dell’indignazione e del sentimento di ingiustizia per il modo in cui sono state condotte le ultime elezioni”, ma ha invitato alla moderazione nelle proteste. “Le manifestazioni pacifiche saranno benvenute, ma i nostri metodi non possono essere quelli della sinistra, che hanno sempre danneggiato la popolazione”, ha detto Bolsonaro.

Il discorso presidenziale avrebbe dovuto calmare le proteste dei sostenitori di Bolsonaro che hanno bloccato più di 400 autostrade in molti Stati brasiliani, insieme ai camionisti che chiedevano che il leader di estrema destra contestasse la vittoria di Lula (50,9%-48,1%).

Un gruppo di sostenitori di Jair Bolsonaro ha bloccato l’autostrada Castelo Branco, alle porte di San Paolo. La Polizia autostradale federale (PRF) ha segnalato più di 250 blocchi stradali totali o parziali in almeno 23 stati da parte dei sostenitori di Jair Bolsonaro.

Nelle ultime ore, Bolsonaro aveva ascoltato le raccomandazioni della sua cerchia ristretta di fare una dichiarazione il prima possibile e riconoscere il risultato elettorale.

Il capo del Tribunale Supremo Federale Gilmar Mendes e Bruno Dantas della Corte dei Conti dell’Unione hanno cercato di coinvolgere altri ministri, il presidente della Camera dei Deputati Arthur Lira, ministri del governo e presidenti di partiti politici centristi per cercare di convincere il presidente a pronunciarsi sull’esito del ballottaggio. La partecipazione di De Freitas è stata fondamentale nel convincere Bolsonaro a fare un discorso pacificatore, in quanto l’ex ministro è stato incaricato di negoziare con i camionisti durante il governo di Bolsonaro in vari momenti in cui c’era la possibilità di scioperi nel settore.

I camionisti autonomi sono una delle categorie più vicine al presidente. De Freitas ha ammesso, nel corso di conversazioni con autorità interne ed esterne al governo, che i manifestanti avrebbero lasciato le strade solo in seguito a un pronunciamento di Bolsonaro.

Il Supremo Tribunale Federale del Brasile ha dichiarato riconosciuti i risultati elettorali di Bolsonaro. Il tribunale “sottolinea l’importanza del pronunciamento del presidente nel garantire il diritto di andare e venire di fronte ai blocchi e, determinando l’inizio della transizione, riconosce il risultato finale delle elezioni”.

