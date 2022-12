Ferrovieri Usa in sciopero. Biden precetta come un Trump qualsiasi

Un clamoroso esempio di come i “democratici” euroatlantici aiutano la destra a far proseliti tra i lavoratori. Biden ha deciso di precettare i ferrovieri in sciopero per i permessi retribuiti. E questo lascia campo libero al trumpiano Marco Rubio, di origine cubana (i “gusanos” controrivoluzionari espatriati nel corso dei decenni), di poter fingersi difensore della classe operaia: “Non voterò per imporre un accordo che non ha il sostegno dei lavoratori delle ferrovie“.

A voi l’articolo da Business Insider (certo non sospettabile di simpatie con i lavoratori…)

Questa settimana il Presidente Joe Biden è intervenuto per scongiurare uno sciopero dei lavoratori delle ferrovie e mantenere in funzione le infrastrutture ferroviarie, anche se i lavoratori chiedono un contratto migliore con accesso a congedi per malattia retribuiti. Ora ha attirato le ire del senatore repubblicano Marco Rubio della Florida.

“Le ferrovie e i lavoratori dovrebbero tornare indietro e negoziare un accordo che i lavoratori, non solo i capi sindacali, accetteranno”, ha twittato martedì Rubio. “Ma se il Congresso è costretto a farlo, non voterò per imporre un accordo che non ha il sostegno dei lavoratori delle ferrovie”.

In una dichiarazione di lunedì, Biden ha detto di aver chiesto al Congresso di “approvare immediatamente una legge che adotti il Tentative Agreement tra i lavoratori delle ferrovie e gli operatori – senza alcuna modifica o ritardo – per evitare un blocco ferroviario nazionale potenzialmente paralizzante”.

Il Congresso può votare per intervenire e imporre un accordo ai lavoratori delle ferrovie, annullando il normale processo di contrattazione. Ciò impedirebbe ai lavoratori di scioperare e di negoziare ulteriormente l’accesso ai permessi retribuiti, una questione fondamentale per i membri del sindacato. A settembre, alcuni repubblicani del Senato hanno chiesto al Congresso di intervenire per imporre un accordo.

La Reuters ha riferito che i lavoratori volevano 15 giorni di malattia retribuiti, mentre le aziende ferroviarie hanno accettato un solo giorno personale retribuito nell’accordo provvisorio.

“Come Presidente orgogliosamente favorevole ai lavoratori, sono riluttante a scavalcare le procedure di ratifica e le opinioni di coloro che hanno votato contro l’accordo”, ha dichiarato Biden. “Ma in questo caso – in cui l’impatto economico di uno shutdown danneggerebbe milioni di altri lavoratori e famiglie – credo che il Congresso debba usare i suoi poteri per adottare questo accordo”.

Il Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg ha fatto eco al sentimento di Biden. La Camera di Commercio statunitense, favorevole alle imprese, ha stimato che uno sciopero potrebbe costare all’economia 2 miliardi di dollari al giorno e bloccare una serie di servizi.

Mentre Rubio ha attaccato i capi sindacali, il processo contrattuale prevede che i membri del sindacato votino se ratificare l’accordo provvisorio. Il più grande sindacato del settore, insieme ad altri tre, ha votato contro, mentre il resto dei 12 sindacati coinvolti nelle trattative ha votato per la ratifica.

La mancanza di congedi per malattia nell’accordo ha suscitato le proteste dei lavoratori e dei politici. Ro Khanna, rappresentante democratico della California, ha twittato martedì: “Mi sfugge qualcosa? Perché le compagnie ferroviarie non permettono ai lavoratori di avere giorni di malattia retribuiti? Il nuovo accordo ne concede solo uno. È assurdo. Dobbiamo stare dalla parte dei lavoratori. Non è una cosa complicata”.

Michael Paul Lindsey, ingegnere di locomotiva nell’Idaho e membro del comitato direttivo di Railroad Workers United, ha dichiarato a Insider che si tratta di un “palese tradimento”, ma non è sorpreso.

“Ho pensato che fosse abbastanza ridicolo che qualcuno potesse pensare che ai Democratici o ai Repubblicani importasse davvero. In fondo, a loro interessa il denaro”, ha detto.

Tuttavia, ha aggiunto, “c’era sempre la speranza in fondo alla mia mente che forse qualcuno avrebbe fatto qualcosa che fosse davvero giusto per i lavoratori americani, per una volta, invece di fare solo ciò che è giusto per le aziende americane”.

* da Business Insider



