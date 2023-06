La questione palestinese entra con forza nell’agenda politica della diplomazia cinese

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas effettuerà una visita di stato in Cina questa settimana dopo che Pechino ha espresso la disponibilità ad aiutare a facilitare i colloqui di pace israelo-palestinesi.

“Su invito del presidente Xi Jinping, il presidente dello stato di Palestina Mahmoud Abbas effettuerà una visita di stato in Cina dal 13 al 16 giugno”, ha detto venerdì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying.

Qui di seguito un articolo di Ramzi Baroud su Palestine Chronicle relativo alle iniziative diplomatiche della Cina sulla questione palestinese. Buona lettura

*****

Le osservazioni dell’ambasciatore cinese delle Nazioni Unite, Geng Shuang, sulla situazione nella Palestina occupata il 24 maggio sono state impeccabili, in termini di coerenza con il diritto internazionale.

Rispetto alla posizione degli Stati Uniti, che percepiscono l’Onu, e in particolare il Consiglio di sicurezza, come un campo di battaglia per difendere gli interessi israeliani, il discorso politico cinese riflette una posizione legale basata su una profonda comprensione delle realtà sul terreno.

Articolando il pensiero cinese durante un “Briefing sulla situazione in Medio Oriente, inclusa la questione palestinese” del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Geng non ha usato mezzi termini. Ha parlato con forza della necessità “insostituibile” di una “soluzione globale e giusta”, che si basi sulla fine delle “provocazioni” di Israele a Gerusalemme e sul rispetto del diritto dei “fedeli musulmani” nonché della “custodia della Giordania” a i luoghi sacri della città.

Ampliando il contesto delle ragioni dietro le ultime violenze in Palestina e la guerra israeliana del 9 maggio a Gaza, Geng ha continuato a dichiarare una posizione che sia Tel Aviv che Washington trovano assolutamente discutibile. Ha condannato senza scusarsi “l’espansione illegale degli insediamenti (ebraici israeliani)” nella Palestina occupata e “l’azione unilaterale” di Israele, esortando Tel Aviv a “fermare immediatamente” tutte le sue attività illegali.

Geng ha continuato a discutere questioni che sono state relativamente ignorate, tra cui “la situazione dei rifugiati palestinesi”.

In tal modo, Geng ha enunciato la visione politica del suo paese per quanto riguarda una giusta soluzione in Palestina, che si basa sulla fine dell’occupazione israeliana, l’arresto delle politiche espansionistiche di Tel Aviv e il rispetto dei diritti del popolo palestinese.

Ma questa posizione è nuova?

Se è vero che le politiche della Cina su Palestina e Israele sono state storicamente coerenti con il diritto internazionale, la Cina, negli ultimi anni, ha tentato di ritagliare una posizione più “equilibrata”, che non ostacoli il crescente commercio israelo-cinese, in particolare nell’area della tecnologia avanzata dei microchip.

Tuttavia, l’affinità Cina-Israele era motivata da qualcosa di più del semplice commercio.

Sin dal suo lancio ufficiale, la Belt and Road Initiative (BRI) cinese è stata la pietra angolare della prospettiva globale di Pechino. L’imponente progetto coinvolge quasi 150 paesi e mira a collegare l’Asia con l’Europa e l’Africa attraverso reti terrestri e marittime.

A causa della sua posizione sul Mar Mediterraneo, l’importanza strategica di Israele per la Cina che, da anni, desiderava ottenere l’accesso ai porti marittimi israeliani, è raddoppiata.

Prevedibilmente, tali ambizioni sono state motivo di grande preoccupazione per Washington, le cui navi da guerra spesso attraccano al porto di Haifa.

Washington ha ripetutamente messo in guardia Tel Aviv contro la sua crescente vicinanza a Pechino. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, è arrivato al punto di avvertire Israele nel marzo 2019 che, fino a quando Tel Aviv non rivaluterà la sua cooperazione con la Cina, gli Stati Uniti potrebbero ridurre “la condivisione dell’intelligence e la co-ubicazione delle strutture di sicurezza”.

Apprezzando appieno l’attuale, ma anche il potenziale potere globale della Cina, Israele ha lavorato per trovare un equilibrio che gli consentisse di mantenere la sua “relazione speciale” con gli Stati Uniti, beneficiando finanziariamente e strategicamente della sua vicinanza alla Cina.

L’equilibrio di Israele ha incoraggiato la Cina a tradurre la sua crescente capacità economica in Medio Oriente anche in un investimento politico e diplomatico. Ad esempio, nel 2017 la Cina ha messo in atto un piano di pace – inizialmente formulato nel 2013 – chiamato Four-Point Proposal. Il piano offriva la mediazione cinese in sostituzione del pregiudizio degli Stati Uniti e, in ultima analisi, il fallito “processo di pace”.

La leadership palestinese ha accolto con favore il coinvolgimento della Cina, mentre Israele ha rifiutato di impegnarsi, causando imbarazzo a un governo che insiste sul rispetto e sul riconoscimento della sua crescente importanza in ogni arena.

Se allora gli equilibri geopolitici erano possibili, la guerra Russia-Ucraina ha portato tutto a una fine improvvisa. La nuova realtà geopolitica può essere espressa con le parole di un ex diplomatico italiano, Stefano Stefanini. L’ex ambasciatore italiano alla NATO ha scritto in un articolo su La Stampa che “l’equilibrio internazionale è finito” e “non ci sono reti di sicurezza”.

Ironia della sorte, Stefanini ha fatto questo riferimento alla necessità dell’Italia di scegliere tra l’Occidente e la Cina. La stessa logica può essere applicata anche a Israele e Cina.

Subito dopo che la Cina è riuscita a concludere un accordo storico tra Arabia Saudita e Iran il 6 aprile, ha nuovamente lanciato l’idea di mediare la pace tra Palestina e Israele. Secondo quanto riferito, il nuovo ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, si è consultato con entrambe le parti sui “passi per riprendere i colloqui di pace”. Ancora una volta, i palestinesi hanno accettato mentre Israele ha ignorato l’argomento.

Questo spiega in parte la frustrazione della Cina nei confronti di Israele e anche degli Stati Uniti. In qualità di ex ambasciatore della Cina a Washington (2021-23), Qin deve conoscere il pregiudizio intrinseco degli Stati Uniti nei confronti di Israele. Questa consapevolezza è stata espressa dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, durante l’ultima guerra israeliana a Gaza.

“Gli Stati Uniti dovrebbero rendersi conto che le vite dei musulmani palestinesi sono ugualmente preziose”, ha detto Hua il 14 maggio.

Una semplice analisi del discorso in lingua cinese sulla situazione in Palestina chiarisce che Pechino vede un legame diretto tra gli Stati Uniti e il conflitto in corso, o l’incapacità di trovare una giusta soluzione.

Questa affermazione si evince anche dalle più recenti dichiarazioni del Consiglio di sicurezza dell’Ambasciatore Geng, in cui ha criticato la “gestione frammentaria della crisi”, un riferimento diretto alla diplomazia statunitense nella regione, offrendo un’alternativa cinese che si basa su una “soluzione globale e giusta”.

Altrettanto importante è che la posizione cinese sembra essere intrinsecamente legata a quella dei Paesi arabi. Più la Palestina è al centro del discorso politico arabo, maggiore è l’enfasi che la questione riceve nell’agenda della politica estera cinese.

Nel recente vertice arabo tenutosi a Jeddah, i governi arabi hanno concordato di dare priorità alla Palestina come causa araba centrale. Gli alleati, come la Cina, con grandi e crescenti interessi economici nella regione, se ne accorsero subito.

Tutto ciò non deve suggerire che la Cina reciderà i suoi legami con Israele, ma indica certamente che la Cina rimane impegnata nella sua posizione di principio sulla Palestina, come ha fatto nel corso dei decenni.

Presto, il rapporto tra Cina e Israele dovrà affrontare la cartina di tornasole delle pressioni e degli ultimatum statunitensi. Considerando l’impareggiabile importanza di Washington per Israele, da un lato, e il significato del mondo arabo-musulmano per la Cina, dall’altro, il futuro è facile da prevedere.

Articolo originale su: Palestine Chronicle

13 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO