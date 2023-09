Senegal. Cresce il sostegno popolare a Ousmane Sonko contro la Françafrique

“Sonko namnala’, ‘Sonko libero e tutti i detenuti’, ‘Senegal libero’, ‘Sonko presidente’”. Questi sono gli slogan e i canti intonati ovunque negli stadi, alle partite dei navétanes [migranti stagionali provenienti dall’Africa occidentale legati alla coltivazione delle arachidi, ndt], sulle spiagge, nei mercati, nei viaggi in sui treni regionali, in autobus, ai battesimi e ai matrimoni, mentre il governo Macky/APR/BBY [1] scioglie amministrativamente il PASTEF [il partito dei Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité, fondato nel 2014 da Ousmane Sonko, ndt] e vieta incessantemente il diritto costituzionale di riunirsi, manifestare e persino tenere conferenze stampa, anche nelle sedi private dell’opposizione patriottica e dei movimenti civici come FRAPP, F24, Chemin de la Libération, ecc.

Le carceri sono piene di detenuti politici il cui unico “crimine” è quello di aver difeso il diritto e l’obbligo costituzionale di rispettare lo Stato di diritto. Le libertà costituzionali di espressione, opinione, informazione e circolazione vengono calpestate, stabilendo chiaramente l’era dello “Stato al di là della legge” in Senegal.

L’esplosione di rabbia dei giovani indignati per i complotti, gli atti di distruzione della libertà che colpiscono il campo patriottico, il partito PASTEF e soprattutto il leader indiscusso dell’opposizione, il patriota Ousmane Sonko, candidato alle elezioni presidenziali del febbraio 2024, è stata messa a tacere nel sangue da teppisti che lavorano a fianco della polizia e della gendarmeria (FDS) per instaurare un regime di eccezione arbitrario e duraturo che non dice il suo nome e che è simile alla fascistizzazione del potere liberale neocoloniale.

In risposta a questa resistenza costituzionale di massa da parte dei giovani, molti dei quali, se non la maggior parte, sono arbitrariamente imprigionati, i giovani – che rappresentano quasi il 70% della nostra popolazione – hanno appena inventato la “Sonkorizzazione” dello spazio pubblico, utilizzando canzoni e slogan in vista delle elezioni presidenziali del 2024.

Non c’è apparizione pubblica di Macky/APR/BBY senza “sonkorizzazione”. Questo è il nuovo incubo di questo potere vituperato, odiato e morente, che sta facendo inutili tentativi di ostracizzarli o bandirli dalle partite dei navétanes, dagli stadi, dalle spiagge e da altre azioni pubbliche in cui i giovani patriottici esprimono la loro opposizione agli attuali attacchi liberticidi, chiedendo la liberazione dei prigionieri politici e la candidatura di Sonko.

Di conseguenza, la campagna elettorale, in cui miliardi sono stati sottratti e distribuiti da chi è al potere, sarà totalmente “sonkorizzata”.

L’energia spontanea e straripante della “sonkorizzazione” si estende anche ai movimenti degli altri candidati dell’opposizione, rendendoli vittime collaterali involontarie della resistenza popolare ai maltrattamenti di Stato subiti dal candidato leader indiscusso dell’opposizione Ousmane Sonko e di tutti i detenuti politici.

L ’impasse dello stratagemma liberticida dell’autocrazia liberale neocoloniale

I calcoli della congrega dittatoriale che ha messo in prigione Sonko e più di mille attivisti, che ha messo al bando arbitrariamente il partito PASTEF e che ha costretto altri all’esilio non hanno affatto spento la fiamma della resistenza popolare.

Intere fasce di popolazione, artisti, sportivi, attivisti della società civile, intellettuali, operai, contadini, pescatori, allevatori, lavoratori informali, casalinghe, detenuti, famiglie di detenuti, studenti, scolari e persino bambini si stanno unendo alla danza della resistenza multiforme e proteiforme.

Ognuno di loro sta inventando nuovi modi di esprimere la lotta per ripristinare le libertà pubbliche e lo stato di diritto conquistati sotto i precedenti regimi neocoloniali, di cui, nonostante la loro nota ingratitudine, Macky/APR/BBY hanno beneficiato durante la seconda alternanza liberale.

Contrariamente alle attuali menzogne di Stato, la candidatura di Sonko non è invalidata dalla sua detenzione, dai procedimenti giudiziari in corso o dall’accumulo delle accuse più stravaganti. Nessuno di quelli che a tutti sembrano complotti di Stato ha finora reso Sonko ineleggibile. Sonko è e rimane eleggibile secondo la legge.

Dopo molte tergiversazioni, la nomina del candidato presidenziale franco-africano di Macky/APR/BBY ha aperto la strada a un regolamento di conti interno che, chiaramente, andrà di bene in meglio, sullo sfondo del braccio di ferro per la conquista del petrolio e del gas.

Con il suo candidato proveniente dall’establishment liberale di destra, la Françafrique sta preparando anche il suo candidato di opposizione tra gli avversari social-liberali “di sinistra”, tutti interessati a eliminare Sonko dalle elezioni presidenziali del 2024.

È la tattica di spargere le uova tra le frittate in cottura per preservare la morsa franco-africana, euro-africana e americano-africana sul Senegal “sonkorizzato” dall’inesorabile aumento del patriottismo nel Paese e nella diaspora.

Più volte gli autocrati hanno ceduto la loro successione nella convinzione di diventare il burattinaio del loro docile e servile successore. L’apparente burattino ha spesso finito per liberarsi del burattinaio, diventato troppo ingombrante.

Il fatto stesso di essere “scelto” dall’autocrate massicciamente rifiutato dal popolo è l’equazione che il successore prescelto deve risolvere per evitare il più possibile di essere trascinato nell’inevitabile caduta dell’autocrazia.

L’apolidia e l’antiafricanismo della provocatoria arroganza bellica neocolonialista di Macron in Niger, con il pretesto che il mal eletto Bazoum sarebbe stato l’unico in grado di dichiarare l’ambasciatore francese persona non grata da Ouattara, seguito da Macky, mal cela il desiderio di quest’ultimo di trovare un’occasione per abbandonare la rinuncia forzata alla terza candidatura covata da tempo.

Oltre a cercare di mettere al sicuro il proprio malsano fondoschiena a causa della cattiva governance, evidenziata dai rapporti degli organi di controllo dello Stato, la posta in gioco per il potere di Macky/APR/BBY non è affatto la disastrosa prosecuzione del “Plan Sénégal Emergent” (PSE), che dovrebbe essere battezzato come il “Plan Sénégal Enfermé” (piano Senegal ingabbiato) nella Françafrique, ma di organizzare un colpo di Stato elettorale per mantenere la cattiva gestione e il nepotismo neocoloniale della borghesia burocratica liberale e per continuare l’insaziabile saccheggio delle ricchezze nazionali da parte delle multinazionali imperialiste, da cui si aspettano tangenti.

Il loro unico programma è quindi quello di continuare la gestione predatoria delle ricchezze nazionali – nonostante la Costituzione stabilisca che sono ‘di proprietà del popolo’ – da parte della borghesia burocratica statale del regime di Macky/APR/BBY, il cui servilismo nei confronti della Françafrique, Eurafrique e USAfrique è appena stato dimostrato dal decreto prefettizio che mette in discussione il reclutamento inclusivo e partecipativo della manodopera locale nell’estrazione dell’oro e dalla repressione mortale della rivolta di Khossant,o nella regione di Kédougois.

Il campo liberale neocoloniale sta facendo di tutto per impoverire il dibattito politico riducendolo a una criminalizzazione personalizzata di Sonko, nonostante sia autore di libri che espongono la sua visione programmatica, costringendo così i patrioti a una difesa personalizzata dalle accuse diffamatorie.

Ridotta ad aggrapparsi all’abdicazione da parte di una parte della magistratura delle sue prerogative di far rispettare e applicare la legge e la Costituzione, e all’obbedienza partigiana e quindi illegale delle forze dell’ordine, l’autocrazia della seconda alternanza liberale, nonostante i suoi flagranti fallimenti morali, etici, legali e politici, è chiusa nell’illusione che lo “Stato al di là della legge” possa vincere la resistenza popolare.

Eppure, la formidabile capacità di adattamento inventivo dimostrata soprattutto dai giovani sembra resistere, alimentando il rifiuto del potere duraturo di Macky/APR/BBY. In effetti, il governo liberal-liberista sembra essere un propagatore inconsapevole della crescente influenza di Sonko e del campo patriottico.

A questa politica del nascondere la testa sotto la sabbia, controproducente a medio e lungo termine, si aggiunge la tendenza storica all’inesorabile ascesa del patriottismo panafricano, regionale e persino africano, che si manifesta con colpi di Stato sovranisti come in Mali, Burkina Faso e Niger, e l’altrettanto ineluttabile ascesa del multilateralismo attraverso i BRICS allargati contro il declino in corso dell’unilateralismo egemonico dell’Occidente imperialista USA/UE.

Vincere la battaglia contro lo “ Stato fuorilegge ” per ristabilire lo Stato di diritto

Il braccio di ferro tra il regime neocoloniale liberal-liberticida e i patrioti del PASTEF sta diventando sempre più apertamente una lotta della stragrande maggioranza del popolo per liberare il Paese dallo “Stato fuorilegge”.

Anche i gruppi di operatori economici che dipendono dall’attuale borghesia burocratica liberale stanno iniziando a staccarsi da essa a causa dell’instabilità economica in cui lo Stato sta facendo precipitare il Paese.

Altri gruppi sociali e influenze sociali, così come l’intellighenzia, stanno esprimendo sempre più il loro rifiuto della continua destabilizzazione del Paese da parte delle attuali autorità statali.

Tutti hanno capito che Macky/APR/BBY, e persino alcuni membri dell’opposizione, sono interessati a impedire la candidatura di Sonko alle elezioni presidenziali del 2024. Hanno tutti paura di una candidatura inevitabilmente democratica di Sonko.

Questo inaccettabile consenso antidemocratico si manifesta nelle strategie offensive brutali e violente dell’apparato statale liberista e nel silenzio o addirittura nell’evitare posizioni di principio contro lo “Stato al di là della legge”.

L’arbitrarietà dello Stato liberale neocoloniale, il cui obiettivo è mantenere il potere a tutti i costi, finisce sempre per calpestare i diritti e le libertà individuali e collettive di tutti.

La formidabile resistenza popolare, in continua evoluzione, si sta sollevando contro la violenza arbitraria e illegale dello Stato e smaschera le evasioni egoistiche dell’opposizione silenziosa e sottomessa.

Il velo sempre più fitto dell’opposizione apparente sta cedendo il passo alla richiesta popolare che Sonko venga liberato, i detenuti devono essere rilasciati e le elezioni presidenziali del 2024 devono essere inclusive, trasparenti e democratiche. Macky/APR/BBY e il loro padrone imperialista franco-africano si trovano di fronte all’insolubile equazione di come rendere credibili le elezioni del 2024 senza il candidato Ousmane Sonko.

Lo dimostra chiaramente l’attuale “sonkorizzazione” del Paese e della diaspora, e persino dell’opinione pubblica africana e internazionale.

Ci aspetta quindi il peggio, ovvero la forzatura cieca e violenta di una dittatura in via di fascistizzazione, che impone arbitrariamente il rifiuto illegale della partecipazione di Sonko alla scelta democratica delle urne del febbraio 2024.

Questa ipotesi liberticida che Macky/APR/BBY stanno preparando deve essere contrastata dalla straordinaria ingegnosità dimostrata dalla “sonkorizzazione” dello spazio pubblico da parte di giovani più che mai decisi a rifiutare come unica alternativa il destino di morte attraversando il deserto e i mari o, per i sopravvissuti, il destino di “migranti senza documenti” che possono essere tagliati e fatti a pezzi dai padroni schiavisti e dagli evasori fiscali che sfruttano eccessivamente la manodopera clandestina in Francia, in Europa o negli Stati Uniti.

È la realtà dei rapporti di forza e la scelta politica che farà Sonko che definirà, al momento opportuno, la forma che assumerà la candidatura di Sonko 2024, con o senza Sonko stesso.

L’elezione con Sonko è la richiesta democratica e popolare di “sonkorizzazione”. Nel caso in cui le elezioni antidemocratiche e illegali senza Sonko fossero un disastro, è chiaro che il candidato scelto da Sonko non può avere altra missione che una transizione per riparare lo stato di diritto danneggiato dallo stato illegale, la restituzione dei diritti a tutti i prigionieri politici, l’abrogazione dello scioglimento arbitrario del PASTEF e l’organizzazione di una nuova elezione presidenziale democratica inclusiva con la partecipazione di Sonko abbinata alle elezioni legislative.

In attesa di conoscere l’esito dell’attuale “sonkorizzazione”, i compiti fondamentali sono la creazione della coalizione che porterà la candidatura di Sonko 2024, la battaglia per la liberazione di Sonko e di tutti i prigionieri politici, la battaglia per la trasparenza e il controllo consensuale delle liste elettorali, l’organo consensuale e/o la personalità incaricata delle operazioni elettorali e la vigilanza per fermare tutte le avventure belliche franco-africane contro il fraterno popolo del Niger.

Note

[1] L’attuale presidente del Senegal, Macky Sall, è sostenuto dalla coalizione “Unis par l’espoir” (in wolof “Benno Bokk Yakaar”, abbreviato BBY) creata nel 2012 dal partito “Alliance pour la République” (APR) fondato proprio da Macky Sall.

* Membro del comitato di redazione del giornale comunista, popolare e panafricano “Ferñent” (“Scintilla” in wolof).

28 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO