Lo Stato della Sassonia-Anhalt è il primo a richiedere a chiunque voglia ottenere un passaporto tedesco di riconoscere l’esistenza di Israele, come richiesto dal governo centrale.

Chiunque voglia ottenere un passaporto tedesco nello Stato tedesco della Sassonia-Anhalt, governato da una grande coalizione di cristiano-democratici della CDU, socialdemocratici della SPD e liberali della FDP, dovrà ora rilasciare una dichiarazione in cui riconosce “il diritto di Israele a esistere e condanna qualsiasi sforzo diretto contro l’esistenza dello Stato di Israele“.

Lo ha dichiarato il ministro degli Interni Tamara Zieschang, membro della CDU. Ha inoltre incoraggiato gli altri Stati federali ad adottare il suo modello, che è già stato comunicato ufficialmente a tutti i comuni della regione.

Chiunque voglia ottenere la cittadinanza e abbia mostrato atteggiamenti “antisemiti” potrebbe d’ora in poi vedersi respingere la domanda. Finora, i cittadini stranieri che ottenevano la cittadinanza tedesca dovevano dichiarare di rispettare il sistema politico esistente, la cosiddetta “democrazia sociale di mercato”, come previsto dalla Costituzione. Inoltre, dovevano impegnarsi a evitare qualsiasi azione che potesse danneggiare il Paese.

Alla fine di novembre, il leader del partito di opposizione CDU Friedrich Merz ha dichiarato, in mezzo alla guerra di Israele che ha fatto migliaia di vittime innocenti a Gaza, che chiunque voglia essere cittadino tedesco deve riconoscere lo Stato di Israele. “Per chi non lo firma, nulla è perduto in Germania“, ha dichiarato in un’intervista alla televisione pubblica ZDF.

Secondo quanto riferito, si starebbe valutando anche la possibilità di chiedere ai giocatori di calcio che gareggiano in Germania di firmare una dichiarazione simile, dopo che un’associazione sportiva ebraica l’ha caldeggiata.

All’inizio di novembre, il presidente tedesco Frank Walter-Steinmeier si è rivolto a tutti i cittadini “con radici arabe e palestinesi” che vivono nel Paese, invitandoli a non lasciarsi “strumentalizzare” dal gruppo armato Hamas e a prendere le distanze dalle sue azioni.

È il nuovo modo di mettere tutti sotto il sospetto di essere terroristi, tutti gli stranieri con un aspetto musulmano, spiega il giornalista ed esperto di Islam Fabian Goldmann.

“Il fatto che un ministro dei Verdi debba ricordare quanto siano problematiche tali generalizzazioni in tempi di aggressioni quotidiane contro i musulmani dimostra quanto sia cambiato il discorso nelle ultime settimane“, ha scritto Goldmann a proposito di un discorso del ministro dell’Energia dei Verdi Robert Habeck su “Israele e l’antisemitismo“, in cui Habeck aveva fatto lo stesso punto una settimana prima di Steinmeier.

Giornalisti invitati a firmare una dichiarazione pro-Israele

Tuttavia, la criminalizzazione di chiunque sia sospettato di mettere in dubbio l’esistenza dello Stato di Israele non è limitata agli stranieri. In un’intervista al settimanale Die Zeit, il politico di Die Grünen Jürgen Trittin ha invitato tutti i media tedeschi e tutti i partiti a impegnarsi a sostenere Israele.

Trittin, che è stato ministro dell’Ambiente durante il governo socialdemocratico-verde in cui la Germania partecipò nuovamente a una guerra sul suolo europeo dopo la Seconda guerra mondiale, cita come esempio il gruppo editoriale Springer. Si tratta del gruppo editoriale che pubblica il tabloid Bild e il quotidiano Die Welt, il cui caporedattore Ulf Poschardt ha esultato in un commento alla vittoria di Javier Milei in Argentina.

“Non è compito della politica mettere a tacere le armi“, si è spinto a dire il ministro dei Verdi Baerbock.

In particolare, ciò che il verde Trittin elogia del gruppo Springer e di tali media ‘squisiti’ è l’obbligo imposto ai suoi dipendenti di firmare una dichiarazione in cui si impegnano a sostenere “il popolo ebraico” e “il diritto all’esistenza di Israele“.

Nell’intervista, ammette persino di “non aver voluto rendersi conto della portata dell’antisemitismo musulmano che vediamo ora” in Germania, anche se è stato dimostrato che la stragrande maggioranza degli attacchi antisemiti contro gli ebrei nel Paese sono perpetrati da neonazisti.

I crimini di guerra di Israele contro la Palestina non sono cessati, ma la Germania e i suoi politici persistono nella loro posizione negazionista.

Anche se figure come il capo della diplomazia europea o il portavoce della Casa Bianca, alleati convinti di Israele che hanno di fatto chiuso gli occhi sull’uccisione di migliaia di bambini nella Striscia di Gaza per settimane, negli ultimi giorni hanno chiamato in causa il governo israeliano.

Il governo tedesco, e in particolare il suo ministro degli Esteri del partito verde Die Grünen, Annalena Baerbock, si sono limitati a chiedere “il rispetto del diritto internazionale” e sono stati al centro di uno dei momenti più infami dall’inizio della guerra.

“Il compito della politica non è quello di far tacere le armi“, ha dichiarato il ministro dei Verdi Baerbock in un’intervista all’emittente internazionale tedesca Deutsche Welle alla fine di novembre, quando erano già state uccise più di 10.000 persone.

