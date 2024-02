Il New York Times demolisce la narrazione della “guerra non provocata” in Ucraina

Negli ultimi due anni, quasi ogni riferimento dei media statunitensi all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 è stato preceduto da una parola obbligatoria: “non provocato”.

Al pubblico è stato detto che si trattava di una guerra senza causa, che l’Ucraina era irreprensibile e che l’invasione doveva essere spiegata interamente in termini di intenzioni e psicologia di un uomo, il presidente russo Vladimir Putin.

Tuttavia, nel fine settimana del secondo anniversario della guerra, il New York Times ha pubblicato un lungo articolo che rivela che l’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio 2022 è stata istigata da una sistematica e diffusa campagna di aggressione militare-di intelligence da parte degli Stati Uniti.

L’articolo descrive in dettaglio le operazioni di lunga data della Central Intelligence Agency (CIA) in Ucraina, in cui l’agenzia ha sponsorizzato e costruito l’agenzia di intelligence militare ucraina HUR, utilizzandola come arma di spionaggio, assassinio e provocazione diretta contro la Russia per più di un decennio.

Scrive il Times:

Verso la fine del 2021, secondo un alto funzionario europeo, Putin stava valutando se lanciare la sua invasione su vasta scala quando ha incontrato il capo di uno dei principali servizi di spionaggio russi, che gli ha detto che la CIA, insieme all’MI6 britannico, stava controllando l’Ucraina e trasformandola in una testa di ponte per le operazioni contro Mosca.

Il rapporto del Times dimostra che questa valutazione dell’intelligence russa era assolutamente vera. Per più di un decennio, a partire dal 2014, la CIA ha costruito, addestrato e armato l’intelligence ucraina e le forze paramilitari che si stavano impegnando in omicidi e altre provocazioni contro le forze filo-russe nell’Ucraina orientale, contro le forze russe in Crimea e oltre il confine con la Russia stessa.

In un passaggio critico, il Times scrive:

Con l’approfondimento della partnership dopo il 2016, gli ucraini sono diventati impazienti con quella che consideravano l’indebita cautela di Washington e hanno iniziato a inscenare omicidi e altre operazioni letali, che violavano i termini che la Casa Bianca pensava che gli ucraini avessero accettato. Infuriati, i funzionari di Washington minacciarono di tagliare il sostegno, ma non lo fecero mai.

In altre parole, le forze paramilitari ucraine armate, finanziate e guidate dagli Stati Uniti e dalla NATO, stavano sistematicamente assassinando le forze che sostenevano relazioni più strette con la Russia.

Il resoconto del giornale inizia con il colpo di stato di Maidan del febbraio 2014, quando forze di destra e neonaziste sostenute dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea rovesciarono il presidente filo-russo eletto e installarono un regime filo-imperialista guidato dal miliardario Petro Poroshenko.

Questo colpo di stato è stato il culmine di due decenni di incursioni imperialiste nell’ex blocco sovietico, compresa l’espansione della NATO per includere praticamente tutta l’Europa orientale, in violazione degli impegni presi con i leader dell’ex Unione Sovietica. Il Times tace su questa storia precedente, così come sul ruolo della CIA negli eventi di Maidan.

Maidan ha posto le basi per una massiccia escalation dell’intervento della CIA, come dettagliato nel rapporto del Times. L’agenzia di intelligence ha svolto un ruolo centrale nell’alimentare il conflitto tra Ucraina e Russia, prima come guerra di basso livello contro i separatisti filorussi nell’Ucraina orientale, poi come guerra su vasta scala dopo l’invasione russa nel febbraio 2022. Tre le amministrazioni americane coinvolte: prima Obama, poi Trump e ora Biden.

Secondo il resoconto del Times, le operazioni della CIA includevano non solo lo spionaggio diffuso, ma anche l’assistenza a provocazioni dirette come l’assassinio di politici filo-russi nell’Ucraina orientale e attacchi paramilitari contro le forze russe in Crimea.

Il Times riferisce che un’unità ucraina, il Quinto Direttorato, è stata incaricata di condurre omicidi, tra cui uno nel 2016. Scrive il Times:

Una misteriosa esplosione nella città occupata dai russi di Donetsk, nell’Ucraina orientale, ha squarciato un ascensore che trasportava un alto comandante separatista russo di nome Arsen Pavlov, noto con il suo nome di battaglia, Motorola.

La C.I.A. apprese presto che gli assassini erano membri del Quinto Direttorato, il gruppo di spionaggio che aveva ricevuto l’addestramento della CIA. L’agenzia di intelligence interna ucraina aveva persino distribuito toppe commemorative alle persone coinvolte, ognuna cucita con la parola “Lift”, il termine britannico per un ascensore.

Il rapporto descrive un’altra operazione di questo tipo:

Una squadra di agenti ucraini ha installato un lanciarazzi a spalla senza pilota in un edificio nei territori occupati. Era proprio di fronte all’ufficio di un comandante ribelle di nome Mikhail Tolstykh, meglio conosciuto come Givi. Usando un grilletto remoto, hanno sparato il lanciatore non appena Givi è entrato nel suo ufficio, uccidendolo, secondo funzionari statunitensi e ucraini.

Dallo scoppio della guerra su vasta scala, l’HUR ucraino ha esteso queste operazioni di assassinio a tutto il territorio della Russia, compresa l’uccisione di Darya Dugina, una delle principali polemiste pro-Putin nei media russi, e di funzionari del governo e dell’esercito russi.

La CIA ha trovato i suoi alleati ucraini molto utili nella raccolta di grandi quantità di dati sull’attività militare e di intelligence russa, tanto che l’HUR stesso non è stato in grado di elaborarli e ha dovuto inoltrare i dati grezzi al quartier generale della CIA a Langley, in Virginia, per l’analisi. Un precedente rapporto, meno dettagliato, su questa collaborazione di intelligence, sul Washington Post, citava la stima di un funzionario dell’intelligence ucraina secondo cui ogni giorno venivano raccolti “da 250.000 a 300.000” messaggi militari e di intelligence russi. Questi dati non erano solo relativi all’Ucraina, ma riguardavano l’attività di intelligence russa in tutto il mondo.

Molto prima dell’invasione russa, la CIA stava cercando di ampliare il suo attacco a Mosca. Il Times riporta:

Il rapporto [con l’HUR ucraino] ha avuto un tale successo che la CIA ha voluto replicarlo con altri servizi di intelligence europei che condividevano l’obiettivo di contrastare la Russia.

Il capo della Russia House, il dipartimento della CIA che sovrintende alle operazioni contro la Russia, ha organizzato una riunione segreta all’Aia. Lì, i rappresentanti della CIA, dell’MI6 britannico, dell’HUR, dei servizi olandesi (un alleato fondamentale dell’intelligence) e di altre agenzie hanno concordato di iniziare a mettere insieme più informazioni sulla Russia.

Il risultato fu una coalizione segreta contro la Russia, di cui gli ucraini erano membri vitali.

Tutte queste attività si sono verificate ben prima dell’invasione russa del febbraio 2022. Lo scoppio di una guerra su vasta scala ha portato a un impegno ancora più diretto della CIA in Ucraina. Gli agenti della CIA sono stati gli unici americani a non essere stati coperti dall’evacuazione iniziale del personale del governo degli Stati Uniti dall’Ucraina, spostandosi solo nell’Ucraina occidentale. Hanno continuamente informato gli ucraini sui piani militari russi, compresi i dettagli precisi delle operazioni mentre si stavano svolgendo.

Secondo il Times:

Nel giro di poche settimane, la CIA era tornata a Kiev e l’agenzia aveva inviato decine di nuovi ufficiali per aiutare gli ucraini. Un alto funzionario degli Stati Uniti ha detto della considerevole presenza della CIA: “Stanno premendo il grilletto? No. Stanno aiutando con il targeting? Assolutamente.”

Alcuni ufficiali della CIA sono stati dispiegati nelle basi ucraine. Hanno esaminato gli elenchi di potenziali obiettivi russi che gli ucraini si stavano preparando a colpire, confrontando le informazioni che gli ucraini avevano con l’intelligence statunitense per assicurarsi che fossero accurate.

In altre parole, la CIA stava aiutando a dirigere la guerra, rendendo il governo degli Stati Uniti un partecipante a pieno titolo, un co-belligerante in una guerra con la Russia dotata di armi nucleari, nonostante l’affermazione di Biden che gli Stati Uniti stessero aiutando l’Ucraina solo da lontano. E tutto questo senza che il popolo americano abbia la minima voce in capitolo.

Il resoconto del Times fornisce anche un atto d’accusa involontario nei confronti dei media americani. Scrive il giornale:

I dettagli di questa partnership di intelligence, molti dei quali sono stati rivelati dal New York Times per la prima volta, sono stati un segreto gelosamente custodito per un decennio.

Questa ammissione significa che questi segreti erano “gelosamente custoditi” dallo stesso Times. Come ha osservato una volta l’ex direttore Bill Keller, libertà di stampa significa libertà di non pubblicare, e “questa è una libertà che esercitiamo con una certa regolarità”. Soprattutto, potremmo aggiungere, quando si tratta dei crimini dell’imperialismo statunitense.

L’articolo del Times non è tanto un’esposizione quanto un rilascio controllato di informazioni. Il “giornale di riferimento” statunitense riferisce che i due autori dell’articolo, Adam Entous e Michael Schwirtz, hanno condotto “più di 200 interviste” con “funzionari attuali ed ex in Ucraina, altrove in Europa e negli Stati Uniti”. Questa attività difficilmente avrebbe potuto aver luogo senza la conoscenza, il permesso, persino l’incoraggiamento della CIA, nonché del regime di Zelensky e dell’intelligence ucraina.

Nel frattempo, un vero giornalista, Julian Assange, è in attesa della decisione sul suo ultimo ricorso contro l’estradizione negli Stati Uniti, dove rischia 175 anni di carcere o addirittura la condanna a morte. Il crimine di Assange e WikiLeaks, che Assange ha fondato, è quello di non aver obbedito alle regole del giornalismo borghese e di non aver chiesto il permesso alle autorità militari e di intelligence prima di pubblicare rivelazioni sui crimini di guerra degli Stati Uniti in Iraq e Afghanistan, sugli sforzi del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per sovvertire e manipolare i governi, e sulle attività di spionaggio della CIA e della National Security Agency.

L’esposizione di un decennio di operazioni della CIA in Ucraina – chiaramente su richiesta dell’agenzia stessa – sembra essere legata al conflitto in corso all’interno dell’élite dominante degli Stati Uniti su quale politica adottare in quella guerra, sulla scia della debacle subita dal regime di Zelensky nell’offensiva dello scorso anno, che ha ottenuto poco e ha subito perdite colossali. I repubblicani del Congresso hanno bloccato ulteriori aiuti militari e finanziari all’Ucraina, dichiarando di fatto che gli Stati Uniti devono ridurre le perdite e concentrarsi sul nemico principale, la Cina.

Riportando il controllo virtuale del regime ucraino da parte dell’apparato di intelligence militare degli Stati Uniti, il Times sta cercando di fare pressione sui repubblicani affinché sostengano il finanziamento della guerra. Sta sostenendo che questo denaro non va a un governo straniero, in una guerra straniera, a migliaia di chilometri dai confini degli Stati Uniti, ma a un subappaltatore dell’imperialismo americano, che conduce una guerra americana in cui il personale statunitense è profondamente e direttamente impegnato.

In tal modo, il Times ha rivelato che la sua copertura della guerra in Ucraina negli ultimi due anni non è stata altro che propaganda di guerra, volta a utilizzare una narrazione fraudolenta per trascinare il pubblico americano a sostenere una guerra di aggressione imperialista predatoria volta a soggiogare e smantellare la Russia.

