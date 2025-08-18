La campagna a sostegno di Cuba in Vietnam raggiunge l’obiettivo in sole 30 ore

A sole 30 ore dal suo lancio, milioni di vietnamiti hanno aderito alla campagna a sostegno di Cuba, che oggi ha raggiunto l’obiettivo inizialmente fissato a 65 miliardi di dong (oltre 2,47 milioni di dollari).

Questa è una chiara dimostrazione della solidarietà speciale, lealtà e fermezza del popolo vietnamita nei confronti del popolo cubano e, allo stesso tempo, una risorsa preziosa che aiuterà il paese a superare le difficoltà, stabilizzare la propria vita e continuare a svilupparsi, ha sottolineato il presidente della Croce Rossa vietnamita, Nguyen Hai Anh.



In un messaggio diffuso attraverso il servizio nazionale di messaggistica istantanea multipiattaforma Zalo, Hai Anh ha sottolineato che “questi nobili gesti non hanno solo valore materiale, ma irradiano anche valore spirituale, contribuendo a promuovere il simbolo immortale della solidarietà tra Vietnam e Cuba in ogni circostanza”.



Il presidente della Croce Rossa Vietnamita, l’organizzazione designata dal Partito Comunista (PCV), dallo Stato e dal Fronte Patriottico del Vietnam per guidare la campagna, ha ringraziato tutti coloro che finora hanno “accompagnato, condiviso e inviato il loro sostegno incondizionato al popolo cubano”.



Hain Anh ha inoltre sottolineato che, come annunciato il giorno prima al momento del lancio, il programma di raccolta fondi si estenderà per i 65 giorni previsti, fino al 16 ottobre.



La campagna, che si svolge durante l’Anno dell’Amicizia tra Vietnam e Cuba e nel contesto della commemorazione del sessantacinquesimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, ha ottenuto anche un’ampia e immediata ripercussione sui social media.

* da Prensa Latina

