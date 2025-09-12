Brasile. Condannato l’ex presidente Bolsonaro, gli USA minacciano ritorsioni

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato condannato ieri per il tentato colpo di Stato dell’8 gennaio 2023, quando migliaia di bolsonaristi – una settimana dopo l’insediamento di Lula – presero d’assalto le sedi dei tre rami del governo.

Con 4 voti contro 1, cinque giudici hanno deciso di condannare il leader dell’estrema destra brasiliana, accusato di aver guidato un’organizzazione criminale armata per rimanere al potere dopo aver perso le elezioni del 2022 contro l’attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Il voto finale è stato letto dal presidente della Prima Camera del tribunale, Cristiano Zanin, ex avvocato di Lula, contro il quale Bolsonaro ha cospirato dopo essere stato sconfitto alle elezioni, secondo le conclusioni della corte.

“Le prove ci permettono di concludere che gli imputati intendevano infrangere lo stato di diritto democratico”, ha detto Zanin nella sua valutazione, che ha lasciato una maggioranza di quattro a uno sulla condanna di Bolsonaro e di altri sette prigionieri, tra cui ex ministri ed ex capi delle forze armate.

“La Procura è riuscita a descrivere in modo soddisfacente un’organizzazione criminale armata, gerarchicamente strutturata e orientata a perseguire un progetto” incentrato sulla “permanenza al potere del presidente Bolsonaro, qualunque sia il metodo criminale da utilizzare”, ha detto Zanin.

Dopo la dichiarazione di colpevolezza, i cinque giudici discuteranno, in linea di massima nella giornata di oggi, le condanne che verranno comminate e che possono arrivare fino a 43 anni di carcere.

Mercoledì uno dei giudici, Luiz Fux, si è pronunciato a favore dell’assoluzione di Bolsonaro da tutte le accuse di colpo di Stato e ha anche chiesto “l’annullamento dell’intero processo”.

In un pronunciamento durato più di 10 ore, Fux ha sostenuto che la Procura non ha dimostrato pienamente tutto ciò per cui ha accusato Bolsonaro e ha assicurato che in un processo penale “la responsabilità penale deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio”, cosa che a suo avviso non è avvenuta.

Fux ha esonerato Bolsonaro dall’accusa di aver cospirato contro la democrazia con la sua aggressiva campagna per screditare il sistema elettorale prima delle elezioni del 2022, in cui è stato sconfitto da Lula, e ha affermato che “discorsi o interviste” non possono essere trattati dal sistema giudiziario come se fossero “narrazioni sovversive”. Ma al di là dell’assoluzione di Bolsonaro e delle sue considerazioni sull’accusa, il giudice è stato incisivo nelle sue critiche al processo stesso aperto nella Prima Camera della Corte Suprema Federale.

L’8 gennaio 2023, una settimana dopo l’insediamento di Lula, migliaia di bolsonaristi, (a imitazione di quanto accaduto al Congresso di Washington nel gennaio 2021, ndr), presero d’assalto la sede delle tre principali istituzioni brasiliane.

Durante la requisitoria di oltre cinque ore, il giudice Moraes ha presentato un resoconto dettagliato del complotto golpista che, secondo lui, ha iniziato a prendere forma nel 2021 e ha raggiunto il suo culmine negli attacchi dell’8 gennaio 2023 alle sedi delle tre istituzioni a Brasilia, una settimana dopo l’insediamento di Lula. “Il Brasile è quasi tornato a una dittatura”, ha avvertito il magistrato, affermando che c’era un piano coordinato per abolire violentemente lo stato di diritto.

Oltre a Bolsonaro, il giudice si è pronunciato a favore della condanna di altri sette coimputati, tra cui ex ministri e alti comandanti militari.

Nei giorni scorso il Brasile aveva respinto la minaccia degli Stati Uniti di attuare sanzioni economiche e di ricorrere all’uso della sua forza militare contro il paese latinoamericano.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt martedì aveva annunciato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “non ha paura di usare il potere economico e militare degli Stati Uniti per proteggere la libertà di espressione in tutto il mondo”, in riferimento al processo contro l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro (2019-2023), sotto processo per tentato colpo di Stato dopo la vittoria elettorale dell’attuale leader. Luiz Inácio Lula da Silva, alla fine del 2022.

Di fronte a questa situazione, il Ministero degli Affari Esteri brasiliano, in una breve dichiarazione rilasciata martedì, ha condannato “l’uso di sanzioni economiche o minacce di forza contro” la democrazia del suo paese.

La nota respingeva “il tentativo delle forze antidemocratiche di utilizzare governi stranieri per costringere le istituzioni nazionali”, riferendosi agli sforzi dell’ex presidente brasiliano e di suo figlio, il deputato Eduardo Bolsonaro, per ostacolare il processo del caso del colpo di stato da Washington.

Dopo aver sottolineato che i tre rami del governo non si lasceranno intimidire da alcun attacco alla loro sovranità, Brasilia ha sostenuto “la democrazia e il rispetto della volontà popolare espressa alle urne” come “il primo passo per proteggere la libertà di espressione”.

12 Settembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO