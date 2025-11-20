Stupri sistematici e torture sessuali contro i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane

Il Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) documenta uno dei crimini più efferati che possano essere commessi contro gli esseri umani e la loro dignità nell’era moderna.

Nelle ultime settimane, il personale del PCHR ha raccolto nuove testimonianze da diversi detenuti palestinesi della Striscia di Gaza recentemente rilasciati dalle prigioni e dai campi di detenzione israeliani.

Questi racconti rivelano una pratica organizzata e sistematica della tortura sessuale, tra cui stupro, denudamenti forzati e filmati, aggressioni sessuali con oggetti e cani, oltre a umiliazioni psicologiche deliberate volte a schiacciare la dignità umana e cancellare completamente l’identità individuale.

Il PCHR afferma che le testimonianze non riflettono episodi isolati, ma costituiscono una politica sistematica praticata nel contesto del crimine di genocidio in corso contro oltre due milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza, inclusi migliaia di detenuti rinchiusi dentro le prigioni e i campi militari, ai quali è precluso l’accesso agli enti internazionali di monitoraggio, incluso il Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Le testimonianze documentate dagli avvocati e dai ricercatori sul campo del PCHR contengono testimonianze strazianti relative a casi di stupro perpetrati dalle Forze di Occupazione Israeliane (IOF) contro civili palestinesi, comprese donne, arrestati in diverse aree della Striscia di Gaza negli ultimi due anni.

Queste testimonianze indicano che gli arresti sono stati effettuati senza alcuna giustificazione legale se non che le vittime erano residenti nella Striscia di Gaza, come parte di una politica di punizione collettiva volta a umiliare i palestinesi e infliggere loro il massimo danno psicologico e fisico. Queste pratiche fanno parte integrante del crimine di genocidio in corso contro il popolo palestinese nella Striscia.

Tra questi casi c’è N.A., una donna e madre palestinese di 42 anni, arrestata mentre attraversava un posto di blocco israeliano allestito nel nord di Gaza nel novembre 2024. Nella sua dichiarazione al personale del PCHR, N.A. ha raccontato molteplici forme di tortura e violenza sessuale, tra cui essere stata stuprata quattro volte da soldati israeliani, ripetutamente sottoposta a insulti osceni, spogliata e filmata nuda, folgorata e picchiata sul corpo. Ha detto all’avvocato del PCHR:

“All’alba sentii i soldati urlare, dicendo che le preghiere del mattino erano vietate, e credo fosse il quarto giorno dopo il mio arresto a Gaza. I soldati mi hanno spostato in un posto che non conoscevo perché avevo gli occhi bendati, e mi hanno ordinato di togliermi i vestiti. L’ho fatto. Mi hanno messo su un tavolo di metallo, hanno premuto il petto e la testa contro il tavolo, mi hanno ammanettato le mani alla fine del letto e mi hanno tirato le gambe con forza. Ho sentito un pene penetrare il mio ano e un uomo che mi violentava. Ho iniziato a urlare, e mi hanno picchiato sulla schiena e sulla testa mentre ero bendata. Ho sentito l’uomo che mi stava violentando eiaculare dentro il mio ano. Continuavo a urlare e a farmi picchiare, e sentivo una telecamera—quindi credo che mi stessero filmando. Lo stupro è durato circa 10 minuti. Dopo di che, mi hanno lasciato per un’ora nella stessa posizione, con le mani ammanettate al letto con manette di metallo, la faccia sul letto, i piedi a terra, e completamente nuda.

Di nuovo, dopo un’ora, sono stata violentata completamente nella stessa posizione, con penetrazione nella vagina, e sono stata picchiata mentre urlavo.

C’erano diversi soldati. Li ho sentiti ridere e ho sentito il suono degli scatti della macchina fotografica mentre scattava le foto. Questo stupro è stato molto rapido e non c’è stata alcuna eiaculazione. Durante lo stupro mi hanno picchiata con le mani sulla testa e sulla schiena.

Non riesco a descrivere cosa ho provato. Desideravo la morte in ogni momento. Dopo che mi hanno violentata, sono rimasta sola nella stessa stanza, con le mani ancora ammanettate al letto e senza vestiti per molte ore. Sentivo i soldati fuori parlare in ebraico e ridere. Più tardi, sono stata violentata di nuovo vaginalmente. Ho urlato, ma mi picchiavano ogni volta che cercavo di resistere. Dopo più di un’ora, non so l’ora, un soldato mascherato è entrato, mi ha tolto la benda, ha sollevato la mascherina. Aveva la pelle bianca ed era alto. Mi ha chiesto se parlavo inglese. Ho detto di no. Ha detto di essere russo e mi ha ordinato di masturbargli il pene. Ho rifiutato, e lui mi ha colpito in faccia dopo avermi violentata.

Quel giorno sono stata violentata due volte. Sono rimasto nuda tutto il giorno nella stanza dove ho passato tre giorni. Il primo giorno sono stata violentata due volte; il secondo giorno sono stata violentata due volte; il terzo giorno sono rimasta senza vestiti mentre mi guardavano attraverso la fessura della porta e mi filmavano. Un soldato ha detto che avrebbe pubblicato le mie foto sui social media. Mentre ero nella stanza, è iniziato il ciclo; poi mi hanno detto di vestirmi e mi hanno trasferita in un’altra stanza.”

In un altro episodio, A.A., un uomo e padre palestinese di 35 anni, è stato arrestato mentre si trovava all’ospedale Al-Shifa a Gaza City nel marzo 2024. Ha raccontato al ricercatore sul campo del PCHR delle brutali torture subite durante i 19 mesi di detenzione, inclusi denudamenti forzati, insulti osceni, minacce di stupro contro di sé e la sua famiglia, culminate nello stupro subito da un cane addestrato all’interno del campo militare di Sde Teiman. Ha dichiarato:

“Sono stato spostato in una sezione che non conoscevo all’interno di Sde Teiman. Durante le prime settimane lì, tra ripetute operazioni di repressione, fui portato con un gruppo di detenuti in modo degradante in un luogo lontano dalle telecamere—un passaggio tra sezioni. Siamo stati completamente spogliati. I soldati portavano cani che si arrampicavano su di noi e mi urinavano addosso. Poi uno dei cani mi ha violentato—l’ha fatto apposta, sapendo esattamente cosa stava facendo, e ha inserito il pene nel mio ano, mentre i soldati continuavano a picchiarci, torturarci e a spruzzarci spray al peperoncino in faccia. L’aggressione del cane durò circa tre minuti. La repressione complessiva durò circa tre ore. A causa delle violente percosse, tutti noi abbiamo riportato ferite sul corpo.

Ho subito un grave crollo psicologico e una profonda umiliazione. Ho perso il controllo perché non avrei mai potuto immaginare di vivere una cosa simile. Successivamente, un medico mi ha cucito una ferita alla testa causata dalla tortura—sette punti senza anestesia. Ho anche avuto lividi, fratture agli arti e una frattura alle costole.”

T.Q., un uomo e padre palestinese di 41 anni, è stato arrestato mentre era sfollato all’ospedale Kamal Adwan nel dicembre 2023. È stato sottoposto a torture sessuali per 22 mesi in detenzione israeliana, inclusi insulti osceni, minacce di portare la moglie nel luogo di detenzione per violentarla e stupri con un oggetto di legno.

Nella sua testimonianza a un ricercatore del PCHR riguardo all’episodio di stupro, ha dichiarato:

“Uno dei soldati mi ha violentato inserendo violentemente un bastone di legno nel mio ano. Dopo circa un minuto l’ha tolto e poi l’ha inserito di nuovo con più forza mentre urlavo forte. Dopo un altro minuto l’ha tolto e mi ha costretto ad aprire la bocca e a mettere il bastone in bocca per leccarlo. Per pura angoscia ho perso conoscenza per minuti, finché una ufficiale donna non è arrivata e li ha costretti a smettere di picchiarmi.

Mi ha sciolto le mani, mi ha dato una tuta bianca da indossare e mi ha portato un bicchiere d’acqua che ho bevuto. Sentivo il sangue scorrere dall’ano e chiesi di andare in bagno.

Mi ha dato dei fazzoletti e sono andato in un water di plastica lì. Mi hanno tolto la benda; quando mi sono asciugato l’ano c’era sangue. Dopo aver finito e dopo che il sanguinamento era cessato, ho rimesso la tuta bianca. Appena sono uscito, mi hanno bendato di nuovo e mi hanno legato le mani dietro la schiena con delle fascette di plastica. Sono stato poi trasferito in una stanza dove sono stato tenuto con diversi detenuti per circa otto ore, durante le quali i soldati tornavano periodicamente per picchiarci e insultarci brutalmente.”

Il PCHR ha inoltre documentato la testimonianza di M.A., 18 anni, che quest’anno è stato nuovamente arrestato vicino a un punto di distribuzione di aiuti umanitari gestito dalla Fondazione Umanitaria di Gaza nella Striscia di Gaza, dopo essere stato precedentemente arrestato e rilasciato. Ha raccontato al ricercatore sul campo del PCHR di essere stato aggredito sessualmente quando i soldati lo hanno violentato con una bottiglia inserita con la forza nell’ano, una pratica ripetuta contro di lui e altri detenuti palestinesi. Ha detto:

“I soldati ordinarono a me e ad altri sei detenuti di inginocchiarci, e ci violentarono inserendo una bottiglia nell’ano, spingendola dentro e tirandola fuori. Mi è successo quattro volte, con circa dieci movimenti di dentro e fuori ogni volta. Ho urlato, e anche gli altri con me. Delle quattro volte, due volte ero solo io, e due volte con altri—una con sei persone e una volta con dodici. Ho visto cosa stavano facendo agli altri mentre lo facevano a me, e ho capito che era una bottiglia. C’era anche un cane dietro di noi, come se ci stesse violentando. Hanno violato la nostra dignità e distrutto i nostri spiriti e la nostra speranza di vita. Volevo continuare gli studi; ora sono perso dopo quello che mi è successo.”

Il PCHR ricorda che nel maggio 2025 ha pubblicato un rapporto dettagliato, basato sulle testimonianze di 100 detenuti rilasciati, sui metodi brutali di tortura, trattamenti degradanti e condizioni di detenzione disumane affrontate dai detenuti all’interno delle prigioni e dei campi di detenzione israeliani.

Il rapporto ha concluso che il trattamento inflitto dalle forze di occupazione israeliane, dai servizi di intelligence e dai dipendenti del Servizio Penitenziario Israeliano non solo soddisfa i requisiti di tortura previsti dal diritto internazionale, ma raggiunge anche il livello di genocidio, e in particolare i seguenti atti genocidari: (1) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; e (2) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per provocare la sua distruzione fisica, in tutto o in parte.

Alla luce di questi gravi crimini contro i detenuti palestinesi, il PCHR invita la comunità internazionale, inclusi gli Stati parti della Convenzione ONU contro la tortura e della Convenzione ONU sulla Prevenzione e la Punizione del Crimine di Genocidio, il Segretario Generale dell’ONU, le Procedure Speciali dell’ONU e tutte le istituzioni umanitarie e per i diritti umani pertinenti, affinché agiscano immediatamente per porre fine alla politica sistematica di tortura e sparizione forzata contro i detenuti palestinesi. Il PCHR sollecita misure concrete per fare pressione su Israele affinché liberi tutti i palestinesi detenuti arbitrariamente, a divulgare il destino e la posizione di tutte le persone scomparse con la forza e a consentire al Comitato Internazionale della Croce Rossa un accesso immediato e illimitato a tutte le strutture di detenzione.

Il PCHR avverte inoltre che migliaia di detenuti palestinesi rischiano una morte certa, poiché il 3 novembre 2025 il Comitato per la Sicurezza Nazionale della Knesset ha approvato una bozza di legge che consente l’applicazione della pena di morte contro i prigionieri palestinesi. Secondo la documentazione del PCHR, Israele ha ottenuto numerose confessioni forzate dai prigionieri a causa delle brutali torture e delle minacce subite, il che significa che la pena di morte potrebbe essere applicata a tutti i detenuti rimasti nelle prigioni e nei campi, e con conseguenti esecuzioni di massa in flagrante violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani.

Il PCHR invita inoltre la comunità internazionale, l’Autorità Palestinese, le autorità competenti nella Striscia di Gaza e tutte le istituzioni internazionali e locali a fornire protezione immediata e cure psicologiche e mediche complete ai sopravvissuti e alle vittime di tortura, e a garantire la riservatezza delle loro identità e la loro sicurezza.

Il PCHR riafferma il suo impegno a continuare a documentare questi crimini, raccogliere prove e testimonianze e sottoporle ai Meccanismi dell’ONU, alla Corte Penale Internazionale e ad altri organismi di attribuzione delle responsabilità, al fine di garantire giustizia per le vittime, obbligo di risponderne per i responsabili e la fine dell’impunità.

(*) Palestinian Centre for Human Rights.

20 Novembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO