Lo sfregio infame: colpito pure il mausoleo di Chavez

Ci sono dettagli rivelatori in ogni “narrazione” che prova a rovesciare la realtà. Sentiamo in queste ore commentatori improvvisati, privi di dignità e conoscenze, ripetere a pappagallo le bufale che escono dalle labbra di Donald Trump.

Persino IlSole24Ore, organo economico che dovrebbe avere a cuore la corretta informazione per lettori che ne hanno necessità in quanto “investitori”, cede alla tentazione di far parte del gregge acefalo e servile che finge di credere che davvero l’accusa al Maduro sia quella di “narcotraffico”.

In altro articolo riprendiamo l’intervista de Il Fatto ad Antonio Nicaso, che ha scritto un libro proprio sul narcotraffico, insieme al Procuratore Nicola Gratteri, che irride apertamente la bufala trumpiana.

Qui, invece, facciamo notare come tra gli obiettivi dei missili statunitensi ce ne fosse uno che neanche con l’AI può essere spacciato per ”struttura militare”: il mausoleo che ospita la tomba di Hugo Chavez, presidente dal 1999 al 2013 e artefice della transizione della Repubblica Bolivariana al suo assetto attuale.

Vero è che un tempo quel mausoleo era una caserma – chiamata “4F” in ricordo della tentata sollevazione contro l’allora presidente servo degli Usa, Carlos Andres Perez -, ma dal 2013 non ospita più alcuna arma, se non i pochi fucili del picchetto d’onore del Comandante.

Bombardare il Cuartel de la Montana, che non ha alcun ruolo nel complesso difensivo venezuelano, ha dunque semplicemnente il significato di un insulto gratuito alla storia della Repubblica Bolivariana. Perché l’obiettivo materiale degli Usa è il petrolio, certo, ma quello “spirituale” è e resta pur sempre lo sradicamento delle esperienze rivoluzionarie che hanno osato sfidare l’imperialismo addirittura nel “cortile di casa”.

Bombardare le tombe, cancellare fisicamente ogni memoria, insomma.

Con questa bestia immonda abbiamo a che fare. Tutti ed in tutto il mondo, a prescindere dal continente di residenza…

