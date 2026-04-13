Il genocidio nel cervello

Per comprendere appieno l’abisso in cui è precipitato il “pensiero” israeliano consigliamo sempre la lettura di quest’altro articolo, Teologia dello sterminio. Quello che qui vi presentiamo vale come esemplificazione concreta.

Non possiamo augurarvi buona lettura, ma solo una sacrosanta indignazione senza limiti.

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“Anche le madri di tutti i palestinesi dovrebbero essere uccise“, afferma la politica israeliana. Ayelet Shaked .

Mentre la situazione nella Striscia di Gaza si aggrava sempre più, la parlamentare israeliana Ayelet Shaked ha etichettato tutti i palestinesi come terroristi, augurando loro la morte e sostenendo l’offensiva militare israeliana.

Lunedì, Shaked ha pubblicato sulla sua pagina Facebook queste parole: “Dietro ogni terrorista ci sono decine di uomini e donne, senza i quali non potrebbe compiere atti terroristici. Sono tutti combattenti nemici e il loro sangue ricadrà sulle loro teste. Questo vale anche per le madri dei martiri, che li mandano all’inferno con fiori e baci. Dovrebbero seguire i loro figli, non ci sarebbe niente di più giusto. Dovrebbero andarsene, così come le case in cui hanno allevato i serpenti. Altrimenti, lì cresceranno altri piccoli serpenti.”

“Devono morire e le loro case devono essere demolite affinché non possano più ospitare terroristi“, ha detto Shaked. Sostenendo le operazioni a Gaza, “sono tutti nostri nemici e il loro sangue deve ricadere sulle nostre mani. Questo vale anche per le madri dei terroristi morti“, ha aggiunto Shaked.

Il giorno prima che l’adolescente palestinese Muhammad Abu Khudair venisse rapito e bruciato vivo, presumibilmente da sei giovani ebrei israeliani, Shaked pubblicò su Facebook un appello al genocidio dei palestinesi.

I post furono considerati un incitamento al genocidio perché dichiaravano che “l’intero popolo palestinese è il nemico” e ne giustificavano la distruzione, “compresi gli anziani e le donne, le città e i villaggi, le proprietà e le infrastrutture“. Invocavano inoltre il massacro delle madri palestinesi che partoriscono “piccoli serpenti“.

Una scrittrice israeliana ha pubblicato un articolo dopo i post di Shaked intitolato “Perché sono sul punto di bruciare il mio passaporto israeliano“, affermando: “Non posso più restare a guardare mentre politici israeliani come Ayelet Shaked tollerano la morte di donne e bambini palestinesi innocenti“.

“È giovane. È bella. È laureata e ingegnere informatico. È anche una parlamentare israeliana, ed è il motivo per cui sono sul punto di bruciare il mio passaporto israeliano. Perché dietro quel volto innocente e dagli occhi spalancati si cela l’Angelo della Morte“, ha aggiunto la scrittrice nel suo articolo.

https://www.dailysabah.com/…/mothers-of-all…

13 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO