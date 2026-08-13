Joe Biden dovrebbe morire di cancro all’Aja

Secondo Hunter, figlio dell’ex presidente, il cancro di Joe Biden si sta sviluppando in una fase avanzata.

Secondo quanto riportato dall’AP :

“Il cancro alla prostata dell’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è diffuso ad altre parti del corpo e gli causa dolore, nonostante continui a esprimersi su questioni pubbliche”, ha dichiarato suo figlio Hunter in un’intervista.

In un’ampia intervista alla BBC andata in onda venerdì sera, Hunter Biden si è commosso parlando delle condizioni di salute del padre, descrivendole come molto tristi da vedere:

«Il cancro si è diffuso, ha metastatizzato alle ossa e oltre», ha detto. «È molto doloroso ed è molto debilitante sotto molti aspetti».

Ho visto molte persone sui social media esprimere tristezza e dolore per la notizia della situazione di Biden, e sono d’accordo sul fatto che sia molto triste che stia accadendo. Joe Biden non dovrebbe stare a casa a morire di cancro, dovrebbe essere rinchiuso in una cella all’Aia a morire di cancro.

Associated Press @ APAP

Il cancro alla prostata dell’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è diffuso ad altre parti del corpo e gli causa dolore, nonostante continui a esprimersi su questioni pubbliche, ha dichiarato suo figlio Hunter in un’intervista. apnews.com

Hunter Biden afferma che il cancro alla prostata di suo padre gli sta causando dolore, anche se continua a parlare apertamente della questione.

Il mondo è un disastro perché uomini come Joe Biden possono morire serenamente di cancro nelle loro case.

Vivono a lungo, liberi dalle conseguenze delle loro azioni mostruose.

Non trascorrono i loro ultimi giorni a marcire in una gabbia per crimini di guerra.

Nessuno li farà pagare per quello che hanno fatto.

Le persone peggiori del pianeta vengono elevate dall’impero capitalista ai più alti livelli di potere in ogni campo, peggiorando la vita di tutti, per poi morire serenamente di vecchiaia, circondate dai propri cari.

Questa è la vera fonte dei nostri problemi. Non gli immigrati. Non il “politicamente corretto”. Non le elezioni che premiano il partito politico sbagliato. La fonte dei nostri problemi è che siamo governati da psicopatici assassini e non usiamo il potere del nostro numero per rovesciarli con la forza. Che permettiamo ai tiranni di farla franca con il genocidio.

Dave DeCamp @DecampDave​DecampDave

Tuo padre ha aiutato quel tizio a far crollare interi palazzi pieni di donne e bambini Clash Report @ clashreport

Hunter Biden: Se è antisemita far notare che Bibi Netanyahu è la personificazione del male, allora non so più cosa dire alla gente. Voglio dire, aprite gli occhi. Aprite il cuore per un minuto.

Joe Biden ha appoggiato un olocausto trasmesso in diretta streaming sotto gli occhi del mondo intero, e ora se ne va da questo mondo senza aver subito alcuna conseguenza. Lo abbiamo visto tutti. Lo abbiamo visto diffondere menzogne ​​sull’aver visto bambini decapitati e uccisi il 7 ottobre e sul fatto che il bilancio delle vittime a Gaza fosse falso, per giustificare le sue atrocità genocidarie.

E siamo in tanti. Ma non lo abbiamo fermato. Non gli abbiamo fatto pagare. Non lo useremo come esempio per mostrare a tutti perché nessuno dovrebbe mai fare quello che ha fatto lui.

Sta succedendo ovunque. Stiamo assistendo a persone potenti che scatenano guerre e genocidi, distruggono il nostro ecosistema, ci impongono l’intelligenza artificiale e ci circondano con tecnologie di sorveglianza tiranniche, e lo fanno alla luce del sole, e noi sostanzialmente lo accettiamo passivamente.

Come disse Utah Phillips: “La Terra non sta morendo, viene uccisa. E le persone che la stanno uccidendo hanno un nome e un indirizzo.”

Non è solo che la rivoluzione non si sia materializzata, è che non si è nemmeno lontanamente avvicinata a materializzarsi. Ci danno giusto il pane e i giochi circensi necessari per placarci, e poi ce ne stiamo lì seduti a sgranocchiare patatine e guardare Netflix mentre il mondo brucia.

La natura non permetterà che questa situazione continui ancora a lungo. Risveglieremo la ferocia che è in noi, oppure la ferocia della natura renderà presto questo pianeta molto meno abitabile.

O supereremo questa prova o la falliremo. E finché i Joe Biden di questo mondo vivranno a lungo senza subire conseguenze, noi stiamo fallendo.

* dal suo Substack

13 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO