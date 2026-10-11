Il grande bluff di Trump sull’Iran

L’amministrazione Trump e i suoi sostenitori, inclusa la pagina editoriale del Wall Street Journal, stanno lavorando senza sosta in questi giorni per manipolare le notizie sulla guerra con l’Iran, facendo apparire che gli Stati Uniti stiano vincendo e che Teheran farebbe meglio a sottomettersi alle richieste di Washington prima di essere distrutta, forse addirittura “annientata“.

Trump sta infatti preparando l’opzione di scatenare un attacco militare contro l’Iran dopo le elezioni di metà mandato, qualora Teheran non si arrendesse entro quella data.

Di fatto, Trump e i suoi sostenitori stanno conducendo una “campagna di massima pressione” contro l’Iran attraverso i principali media.

Questa campagna è destinata al fallimento. Semmai, riflette la disperazione dell’amministrazione Trump. Il Presidente ha iniziato una guerra che gli Stati Uniti erano destinati a perdere, e ora c’è ben poco che possa fare per cambiare questo dato di fatto.

La campagna di propaganda di Trump ha due dimensioni: una economica e l’altra militare.

In primo luogo, l’amministrazione sostiene che l’Iran sia strangolato economicamente dal blocco navale statunitense, combinato con l’Operazione Economic Outcast (Isolamento Economico), la strategia annunciata dal Segretario del Tesoro Scott Bessent il 24 agosto 2026.

Allo stesso tempo, afferma che il petrolio sta nuovamente fuoriuscendo dal Golfo a ritmi non molto inferiori a quelli del 27 febbraio 2026. Le implicazioni sono ovvie: la punizione economica inflitta all’Iran lo costringerà presto alla capitolazione, mentre l’economia statunitense, e la comunità internazionale in generale, è sulla buona strada per la ripresa.

In secondo luogo, gli Stati Uniti stanno ora rafforzando le proprie forze militari in vista di un massiccio attacco dopo le elezioni di medio termine, quando Trump non sarà più soggetto a vincoli elettorali. Questa crescente minaccia di un devastante attacco statunitense, unita al dolore economico inflitto all’Iran, è concepita per costringere Teheran a cedere ora, prima che la sua situazione peggiori ulteriormente.

Questa strategia presenta enormi problemi. Sembra convincente quando i media tradizionali lo diffondono fedelmente, ma crolla quando si esamina attentamente ciò che sta realmente accadendo.

Consideriamo la dimensione militare. I titoli dei giornali affermano che gli Stati Uniti stanno inviando 10.000 soldati aggiuntivi e una terza portaerei, la USS Theodore Roosevelt, nella Regione del Golfo Persico, creando l’impressione che l’Iran si troverà presto ad affrontare tre portaerei americane.

Inoltre, l’invio di truppe aggiuntive, che si sommano alle circa 50.000 truppe statunitensi già presenti nella Regione, viene presentato come la prova che Trump sta seriamente prendendo in considerazione l’invio di truppe di terra.

La storia della portaerei, tuttavia, è ben diversa da quanto suggeriscono i titoli. La Roosevelt sarebbe stata inviata per sostituire la USS George Washington, mentre la presunta terza portaerei, la USS George H.W. Bush, ha già lasciato il Medio Oriente e si trova ora in Thailandia.

Pertanto, al momento c’è solo una portaerei nella Regione. Infatti, questa è la prima volta dall’inizio della guerra che gli Stati Uniti hanno una sola portaerei in Medio Oriente, ed è difficile immaginare che ce ne saranno più di due, se non addirittura di più, dopo le elezioni di medio termine.

Il problema più grave è che la guerra con l’Iran sta mettendo a dura prova la Marina statunitense. I suoi alti ufficiali avvertono che l’attuale ritmo operativo non è sostenibile a tempo indeterminato. Le portaerei e le altre navi da guerra vengono impiegate in missioni di lunghissima durata, che causano notevoli problemi di manutenzione e prontezza operativa che dovranno essere affrontati prima o poi.

Questo problema è aggravato dal fatto che le navi statunitensi hanno perso l’accesso alle infrastrutture logistiche vicine e dipendono sempre più da una catena di approvvigionamento che risale a Diego Garcia, a circa 4.000 chilometri dal Golfo Persico.

Ma anche se fossero disponibili tre portaerei per colpire l’Iran, cosa potrebbero ottenere in una rinnovata campagna aerea che Stati Uniti e Israele non siano riusciti a realizzare insieme durante la fallimentare campagna di bombardamenti di 40 giorni tra il 28 febbraio e l’8 aprile 2026?

Alcuni potrebbero sostenere che gli Stati Uniti potrebbero finalmente distruggere le infrastrutture petrolifere iraniane. Il problema, tuttavia, è che l’Iran conserva la capacità di un secondo attacco e potrebbe reagire devastando le infrastrutture petrolifere degli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Si rabbrividisce al pensiero delle conseguenze che ciò avrebbe per l’economia internazionale.

Oltre a tutto ciò, gli Stati Uniti si trovano ad affrontare una grave carenza di armamenti di alta tecnologia, che è uno dei motivi principali per cui hanno interrotto la campagna di bombardamenti di 40 giorni e nelle ultime settimane hanno evitato di impegnarsi in scambi di bombardamenti reciproci con l’Iran.

Si potrebbe pensare che la carenza di munizioni critiche, sia per colpire l’Iran che per difendersi da una rappresaglia iraniana, limiterebbe la portata e l’intensità di qualsiasi rinnovata campagna di bombardamenti strategici, riducendone di conseguenza le probabilità di successo.

Per quanto riguarda le forze di terra, il semplice conteggio del personale militare statunitense in Medio Oriente è fuorviante quando si valuta la possibilità di un dispiegamento di truppe sul terreno. Ciò che conta di più in una guerra di terra è il numero di soldati effettivamente impiegati nelle formazioni di combattimento terrestre.

Stimo che, dei circa 50.000 militari statunitensi già di stanza nella Regione, circa 5.000 appartengano a tali formazioni: circa 2.200 tra Marines e marinai dell’11ª MEU, 2.000 soldati dell’82ª Divisione Aviotrasportata e forse altri 800 militari dell’Esercito in Kuwait associati alla Forza Speciale Spartan.

Dei circa 10.000 militari aggiuntivi attualmente in fase di invio nella Regione, altri 2.200 appartengono alla 13ª MEU. La maggior parte dei rimanenti sono marinai assegnati alla portaerei Theodore Roosevelt e alle sue navi di supporto.

Pertanto, considerando gli attuali piani di dispiegamento, stimo che entro la fine di novembre gli Stati Uniti avranno poco meno di 7.500 effettivi in ​​formazioni di combattimento terrestre nella Regione del Golfo: circa 4.400 nelle due unità di spedizione marittime e 2.800 militari dell’Esercito.

È impensabile che una forza terrestre così esigua possa rappresentare un’opzione valida contro un Paese con la popolazione e la geografia dell’Iran. Anche triplicando tale numero, arrivando a circa 23.000 unità, il che è altamente improbabile, il problema non cambierebbe sostanzialmente.

Il Generale in pensione dell’Esercito Barry McCaffrey stima che per mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz sarebbero necessari circa 150.000 soldati e dai tre ai sei mesi di combattimenti. Per fare un paragone, la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022 con circa 190.000 militari, e tale forza si è rivelata insufficiente a mantenere gran parte del territorio inizialmente conquistato.

L’Iran ha più del doppio della popolazione che l’Ucraina aveva all’inizio dell’invasione russa, e la sua geografia è considerevolmente più impervia per un esercito invasore.

In parole povere, gli Stati Uniti non hanno messo insieme nulla che assomigli minimamente alle forze di terra necessarie per un’invasione su larga scala dell’Iran. Anzi, dal punto di vista di Teheran, una decisione americana di lanciare un’offensiva di questo tipo con forze anche solo lontanamente simili a quelle attualmente disponibili offrirebbe all’Iran l’opportunità di combattere gli Stati Uniti in circostanze eccezionalmente favorevoli.

A rischio di essere ripetitivi, sono necessari altri due punti. Primo, data l’impopolarità della guerra contro l’Iran presso l’opinione pubblica americana, ci sarebbe quasi certamente un’enorme protesta se un gran numero di soldati statunitensi iniziasse a tornare a casa in bare.

Secondo, come dovrebbero sbarcare i Marines, che si trovano a bordo di navi d’assalto anfibie, sul territorio iraniano se la minaccia missilistica e dei droni provenienti dall’Iran costringe la Marina statunitense a tenere queste grandi e vulnerabili navi lontane dalle coste iraniane?

Passiamo ora alla dimensione economica. Non c’è dubbio che gli Stati Uniti stiano arrecando gravi danni all’economia iraniana e infliggendo enormi sofferenze al popolo iraniano. Ma questo è vero da molto tempo. La questione cruciale è se tale punizione possa costringere l’Iran ad arrendersi alle richieste americane.

Non ci sono prove che l’Iran stia cedendo alle pressioni americane, e ci sono tre ragioni per dubitarne.

In primo luogo, è estremamente difficile trovare nella storia un caso in cui un blocco economico da solo abbia portato alla resa lo Stato bersaglio.

In secondo luogo, l’Iran considera gli Stati Uniti e Israele una minaccia esistenziale, il che non sorprende, visto il linguaggio genocida usato da Trump quando ha parlato dell’Iran, e gli Stati che ritengono la propria sopravvivenza in pericolo sono eccezionalmente difficili da costringere.

In terzo luogo, l’Iran ha una formidabile opzione di inasprimento se le difficoltà economiche dovessero diventare insostenibili: può attaccare le infrastrutture petrolifere e del gas degli Stati del Golfo e di Israele, così come i loro impianti di desalinizzazione, estremamente vulnerabili.

In breve, è difficile immaginare che la sola pressione economica possa costringere l’Iran ad accettare le condizioni di Trump. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui gli Stati Uniti stanno nuovamente parlando di ricorrere alla forza militare. Ma, come ho sostenuto in precedenza, tale opzione offre poche probabilità di produrre un risultato favorevole.

Infine, non c’è dubbio che oggi dal Golfo fuoriesca più petrolio rispetto a inizio settembre. Sia l’Iran che gli Houthi si stanno impegnando a fondo per invertire questa tendenza. L’Iran attacca quotidianamente petroliere scortate dagli Stati Uniti, mentre gli Houthi prendono di mira infrastrutture petrolifere vitali in Arabia Saudita.

Inoltre, nonostante l’aumento del flusso di petrolio dal Golfo, i prezzi della benzina rimangono molto alti e una serie di altri problemi economici non mostrano segni di miglioramento a breve termine, tra cui gli alti prezzi del diesel, l’inflazione persistente, i tassi ipotecari elevati e i rendimenti obbligazionari pericolosamente alti in gran parte dell’Occidente.

Tutto ciò significa che l’amministrazione Trump ha forti incentivi economici a porre fine a questa guerra il prima possibile. Anzi, non sarebbe affatto sorprendente se tra Trump e i suoi consiglieri si diffondesse un crescente senso di disperazione a porte chiuse.

Questo, ovviamente, contribuisce a spiegare perché l’amministrazione Trump e i suoi alleati stiano conducendo una campagna mediatica volta a convincere l’Iran che i suoi giorni sono contati e che farebbe meglio a cedere alle richieste americane prima che sia troppo tardi.

I fatti, tuttavia, raccontano una storia diversa. Il successo di questa strategia dipende quindi dalla capacità di Trump di ingannare gli iraniani, convincendoli che Godzilla si sta avvicinando pericolosamente. Ci sono pochi motivi per pensare che Teheran si lascerà raggirare.

* John J. Mearsheimer è Professore di Servizio Distinto R. Wendell Harrison di Scienze Politiche presso l’Università di Chicago, dove insegna dal 1982. – Traduzione: La Zone Grigia – Fonte: https://mearsheimer.substack.com/p/trumps-big-bluff-on-iran

11 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO