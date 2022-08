Porto di Genova, l’allarme USB sulla sicurezza

Rafforzamento del potere di vigilanza sulla salute- sicurezza dell’Autorità di sistema portuale: con la definizione, ad esempio, di standard vincolanti per le aziende sui tempi e sul numero di lavoratori necessari per effettuare in sicurezza le singole operazioni di movimentazione delle merci nei porti; tempi adeguati per evitare che i lavoratori, per rispettare i ritmi produttivi imposti dalle aziende, si trovino nell’area d’azione di veicoli in movimenti e sotto i carichi sospesi.

