Report sui morti sul lavoro nei primi sette mesi del 2024

REPORT MORTI SUL LAVORO NEI PRIMI 7 MESI DEL 2024

Il mese si conclude con la morte di un muratore di 72 anni che probabilmente lavorava in nero, così come la stragrande maggioranza degli ultrasessantenni che sono sui Luoghi di Lavoro (escluso itinere) 209 su un totale di 620 e rappresentano da soli il 34% dei morti sui luoghi di lavoro, costringere a lavorare i vecchi anche nello svolgere lavori pericolosi è vergognoso; un conto è lavorare con un computer, un altro su una macchinario pericoloso, guidando un trattore (già 94 a subire nel 2024 questa morte atroce) nell’indifferenza di chi è pagato per occuparsene, già 85 gli autotrasportatori morti guidando un tir o un furgone.

Sono stati 95 i morti sui luoghi di lavoro nel mese di luglio che diventano oltre 120 con i morti in itinere, muoiono numerosissimi sulle strade per e dal lavoro tantissimi motociclisti, molti di questi in giovane età, contrariamente a quel che si pensi, se guardiamo l’incidenza, non sugli occupati, ma in età lavorativa si evidenzia che la civilissima Regione Trentino alto Adige ha l’incidenza maggiore, tanti in questa regione muoiono su un trattore, sotto i 60 anni gli stranieri stanno diventando la maggioranza dei morti sul lavoro, romeni, marocchini, tunisini e albanesi quelli che muoiono di più ma ormai ci sono tutti i continenti in questa conta orribile. Altre notizie a disposizione per chi è interessato.

L’Osservatorio Nazionale di Bologna Morti sul lavoro è il primo osservatorio nato in Italia (e ancora l’unico) che monitora e registra tutti i morti sul lavoro in Italia dal 1° gennaio 2008, anche quelli che non dispongono di un’Assicurazione o che ne hanno una diversa da INAIL. Attivo dal 1° gennaio 2008. Una voce fuori dal coro minimalista su queste tragedie

Morti sul lavoro nel 2024 30 luglio

Dall’inizio dell’anno sono morti per infortuni in 620 sui Luoghi di lavoro (tutti registrati) e 853 se si aggiungono i morti in itinere e sulle strade di categorie non Assicurate a INAIL

MORTI SUI LUOGHI DI LAVORO NELLE REGIONI E PROVINCE ESCLUSO ITINERE. Tra parentesi i morti nelle Regioni compresivi di itinere. N.B i morti sono segnalati nelle province e regioni dove c’è stata la tragedia

LOMBARDIA 80 sui luoghi di lavoro (123 con itinere) Milano 10, Bergamo 3 Brescia 17 Como 5 Cremona 3 Lecco 4 Lodi 6 Mantova 5 Monza Brianza 9 Pavia 8 Sondrio 4 Varese 3;

CAMPANIA 59 sui luoghi di lavoro (79 con itinere) Napoli 16 Avellino 8 Benevento 3 , Caserta 17 Salerno 15; EMILIA ROMAGNA 53 sui luoghi di lavoro (71 con itinere) Bologna 16 Rimini 1 Ferrara 5 Forlì Cesena 4 Modena 7 Parma 5 Ravenna 2 Reggio Emilia 8 Piacenza 1

SICILIA 51 sui luoghi di lavoro (71 con itinere) Palermo 15 Agrigento 4 Caltanissetta 3 Catania 6 Enna Messina 8 Ragusa 5 Siracusa 2 Trapani‎ 6

TOSCANA 44 sui luoghi di lavoro (59 con itinere) Firenze 10 Arezzo 2 Grosseto 4 Livorno 2, Lucca 4, Massa Carrara 1 Pisa‎ 9 Pistoia 1 Siena 2 Prato 5

VENETO 42 sui luoghi di lavoro (61 con itinere) Venezia 6 Belluno 3 Padova 5 Rovigo 1 Treviso 7 Verona 11 Vicenza 8

LAZIO 39 sui luoghi di lavoro (71 con itinere) Roma 13 Viterbo 5 Frosinone 9 Latina 9 Rieti

PIEMONTE 36 sui luoghi di lavoro (51 con itinere) Torino 15 Alessandria 4 (+1 cantiere autostradale) Asti 3 Biella Cuneo 4 Novara 3 Verbano-Cusio-Ossola 1 Vercelli 1

PUGLIA 32 sui luoghi di lavoro (48 con itinere) Bari 9 BAT 2 Brindisi 7 Foggia 3 Lecce 6 Taranto 5 TRENTINO ALTO ADIGE 31 sui luoghi di lavoro (44 con itinere) Bolzano 13 Trento 17

ABRUZZO 23 sui luoghi di lavoro (34 con itinere) L’Aquila 5 Chieti 9 Pescara Teramo 5

SARDEGNA 23 sui luoghi di lavoro (33 con itinere) Cagliari 7 Sud Sardegna 1 Nuoro 3 Oristano 4 Sassari 7 MARCHE 22 sui luoghi di lavoro (28 con itinere) Ancona 5 Macerata 9 Fermo 1 Pesaro-Urbino 4 Ascoli Piceno 3

CALABRIA 16 sui luoghi di lavoro (24 con itinere) Catanzaro 4 Cosenza 7 Crotone 1 Reggio Calabria 2 Vibo Valentia 3

FRIULI VENEZIA GIULIA 11 sui luoghi di lavoro (19 con itinere) Pordenone 5 Triste 1 Udine 3 Gorizia 2 LIGURIA 11 sui luoghi di lavoro 18 con itinere) Genova 2 Imperia 2 La Spezia 2 Savona 1

UMBRIA 8 sui luoghi di lavoro (12 con itinere) Perugia 7 Terni 1

BASILICATA 11 sui luoghi di lavoro (15 con itinere) Potenza 8 Matera 3 Molise 6 (9 con itinere) Campobasso 4 Isernia 2 (8)

VALLE D’AOSTA 3 sui luoghi di lavoro (4 con itinere)

DOVE SI MUORE DI PIU’ NEL 2024

Il 32% sono ultrasessantenni

Gli stranieri sotto i 60 anni sui luoghi di lavoro sono il 35%

Regioni Lombardia, Campania Emilia Romagna e Sicilia

94 gli schiacciati dal trattore e alcuni altri mezzi agricoli nel 2023 sono stati 167

85 gli autotrasportatori

74 i morti di fatica o stress da superlavoro tra operai/e, bracciati, autotrasportatori, medici, infermieri ecc. con il caldo aumenteranno moltissimo come nel 2023

62 i morti per infortuni domestici, soprattutto anziani soli (e abbandonati socialmente)

Tantissime le donne che muoiono per infortuni, soprattutto in itinere e per fatica: per la fretta, per la fatica del doppio e triplo lavoro, in itinere muoiono percentualmente molto più degli uomini.

17 i boscaioli morti.

*Osservatorio Nazionale di Bologna morti sul lavoro

