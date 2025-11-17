Il 28 novembre sciopero e manifestazione a Montecitorio, mentre in Parlamento si fa la settimana corta

Venerdì 28 novembre, in occasione dello sciopero generale, la manifestazione prevista per Roma sarà dalle ore 11.00 a Montecitorio. Nel giorno in cui i parlamentari non lavorano, come tutti i venerdì dell’anno, le lavoratrici e i lavoratori in sciopero votano e approvano la Finanziaria del popolo.

Nel giorno dello sciopero generale, quindi, l’appuntamento è sotto il Parlamento in piazza di Montecitorio. I rappresentanti delle diverse categorie del lavoro ma anche dei consumatori, degli studenti, del lavoro precario, degli abitanti dei quartieri popolari, dei comitati che si battono per la difesa dei servizi pubblici e del territorio saranno in piazza per presentare i contenuti della nostra Legge di Bilancio.

Voteremo noi, nel giorno in cui i parlamentari stanno già trascorrendo il loro weekend lungo come in tutti venerdì dell’anno.

Vogliamo almeno duemila euro di paga base per tutte e tutti: basta con i salari da fame. Vogliamo andare in pensione a 62 anni, risorse per sanità e scuola pubbliche, case popolari e abolire l’IVA dai beni di prima necessità. Diciamo basta con il sistema degli appalti e con la precarietà, servono internalizzazioni e assunzioni nel pubblico. Per fare questo serve tassare i grandi patrimoni e requisire gli extraprofitti di chi si è arricchito in questi anni, fermare le grandi opere e destinare risorse alla difesa dei territori.

E soprattutto vogliamo dire no al riarmo, alla costruzione e all’acquisto di nuovi armamenti, con la rottura immediata di ogni rapporto con Israele, di cui l’Italia è tra i principali fornitori di materiale bellico mentre continua il genocidio in Palestina.

