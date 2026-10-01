Contro il carovita blitz di USB alla Cassa Depositi e Prestiti. Sparso letame all’entrata

I prezzi sono sempre più alti e i salari sono fermi da 30 anni: il costo sempre maggiore dei carburanti sta mettendo in ginocchio la popolazione.

Questa mattina un gruppo di delegati sindacali dell’Usb ha compiuto un blitz alla Cassa Depositi e Prestiti spargendo letame davanti all’entrata del palazzo.

E’ bene sapere che la Cassa Depositi e Prestiti è il principale azionista pubblico di Eni. “Per questo abbiamo deciso di scaricare del letame di fronte alla sua sede di Roma: siamo stanchi di mancette, sconti e bonus. Servono misure strutturali, il blocco dei prezzi, delle bollette e degli affitti, tramite un intervento pubblico vero e deciso, la tassazione completa degli extra profitti e l’istituzione di osservatori nelle prefetture contro la speculazione” fa sapere l’USB in un comunicato.

“Abbiamo mandato un messaggio chiaro alle istituzioni: noi non ci stiamo al carovita e al caro benzina! Gli stipendi non aumentano,le bollette e la benzina si; non arriviamo a fine mese mentre le grandi aziende, anche su incentivi statali, continuano a guadagnare extra profitti da capogiro. Siamo già scesi in piazza contro il carovita in tutta Italia, e continueremo a farlo: abbiamo bisogno di stipendi decenti, welfare pubblico e sociale, non di privatizzazione e militarizzazione! Contro carovita e caro benzina, continueremo a lottare per i diritti di lavoratori e cittadini”.

1 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO