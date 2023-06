Sistemi di pagamento. UnionPay (Cina) supera Visa (Usa)

La fase di “sorpasso” era cominciata da tempo, ma a quanto pare le “sanzioni” euro-atlantiche hanno fantasticamene accelerato i tempi…

*****

Il sistema di pagamento cinese UnionPay è stato in grado di spostare il sistema di pagamento americano Visa dal piedistallo. In tutti i 60 anni di esistenza delle mappe americane, nessuno era ancora riuscito a farlo. E anche i russi hanno dato il loro contributo alla guida della cinese UnionPay. Queste carte saranno in grado di diventare un’alternativa agli analoghi occidentali per la Russia?

Il sistema di pagamento cinese UnionPay per la prima volta ha preso il primo posto nel mercato delle carte di debito al posto di Visa, prendendo il 40,03% contro il 38,78% del sistema di pagamento americano, secondo uno studio della società internazionale Nilson Report. Mentre nel 2011 la quota di mercato di Visa era dell’80%.

Cioè, in 12 anni, la sua quota di mercato si è dimezzata, mentre la quota di UnionPay, al contrario, è cresciuta nello stesso periodo, passando infatti da zero a circa il 40,03%.

Nel 2021, UnionPay si era già avvicinata al sistema di pagamento americano, rimanendo indietro rispetto agli americani di meno dell’uno per cento. E l’anno scorso è stato un punto di svolta: il sistema di pagamento cinese è finalmente riuscito a scavalcare il concorrente.

Il volume delle transazioni con le carte UnionPay è stato di 16,227 miliardi di dollari contro i 14,109 miliardi di dollari del sistema di pagamento americano. Le transazioni Visa con carte di debito hanno raggiunto il 63,91% di tutti i pagamenti, e anche qui la quota di UnionPay è più alta – 75,12%.

Per quanto riguarda MasterCard, questo sistema di pagamento è rimasto a lungo un outsider. Nel 2021-2022, la sua quota di carte di debito è diminuita di quasi il 18,5%, dal 39,53% al 21,19%.

In che modo il sistema di pagamento cinese UnionPay, creato solo nel 2002, è riuscito a passare attraverso un percorso così rapido da un sistema di pagamento sconosciuto a leader di mercato e sconfiggere il vecchio leadrer, la Visa americana, la cui storia risale a più di 60 anni? Ci sono diverse ragioni per il successo.

“In primo luogo, la Cina è il paese con la popolazione più numerosa al mondo. Le autorità cinesi hanno reso obbligatorio per tutti i cinesi il passaggio ai pagamenti con carta nazionale e il possesso di almeno una carta UnionPay. Pertanto, in meno di 10 anni dall’inizio della sua esistenza – nel 2010 – UnionPay ha conquistato il primo posto al mondo per numero di carte plastiche emesse. Seguendo questo indicatore, il numero di transazioni effettuate utilizzando le carte UnionPay ha iniziato a crescere“, afferma Maxim Markov, professore associato del Dipartimento di mercati finanziari mondiali e Fintech presso l’Università russa di economia Plechanov.

In secondo luogo, la Cina ha enormi legami commerciali con altri paesi. Dato che questa è ora la più grande economia del mondo in termini di PIL a parità di potere d’acquisto (PPP), la carta UnionPay ha iniziato a essere emessa attivamente in altri paesi.

“Il fatto che le carte UnionPay abbiano iniziato ad essere accettate attivamente in tutto il mondo ha dato un ulteriore impulso alla crescita del numero e del volume delle transazioni. Hanno dato il loro contributo anche i turisti cinesi che, tenendo conto delle spese che fanno, sono ospiti graditi in tutto il mondo”, dice Markov.

L’esperto osserva che, infatti, UnionPay è riuscita a conquistare il suo posto sotto il sole anche prima della pandemia e “pressare” Visa. Tuttavia, nel 2021, il sistema di pagamento americano era riuscito a riconquistare la sua posizione di leader nel mondo.

“Il giro d’affari della cinese UnionPay è diminuito a causa della generale diffidenza del mondo nei confronti della Cina, considerata la fonte della pandemia di coronavirus. Inoltre, a causa della pandemia, il turismo internazionale e i viaggi d’affari sono diminuiti drasticamente, soprattutto da e verso la Cina“, spiega la fonte.

Tuttavia, quando la situazione con il coronavirus si è stabilizzata, UnionPay ha iniziato ad aumentare il proprio fatturato.

La crescita delle operazioni del sistema di pagamento cinese è stata poi favorita anche dalle sanzioni occidentali contro la Russia e dal ritiro dei sistemi di pagamento americani dalla Russia. I russi non possono più utilizzare le carte Visa e MasterCard emesse dalle banche russe all’estero quando viaggiano o effettuano pagamenti online su siti web stranieri.

Ora, per le transazioni all’interno del paese, è disponibile il sistema di pagamento autoctono “Mir”, che ha guadagnato ampia popolarità tra i russi. Tuttavia, non sarà possibile pagarla liberamente o prelevare contanti da lei in nessun paese straniero a causa delle sanzioni.

“Un’alternativa per i russi era la cinese UnionPay, che molte banche russe hanno iniziato a emettere attivamente. I russi hanno iniziato a utilizzare attivamente queste carte per gli insediamenti all’estero“, afferma Markov.

Tuttavia, anche le carte UnionPay presentano vantaggi e svantaggi.

Secondo i dati del sito web Sravni.ru per marzo 2023, in Russia la carta UnionPay può essere aperta a Gazprombank, Rosselkhozbank, RRDB, Bank St. Solidarity. Inoltre, alcune banche emettono persino una carta virtuale del sistema di pagamento cinese, ovvero senza supporto di plastica, e persino una carta supportata da due sistemi di pagamento contemporaneamente: Mir e UnionPay (questo è il cosiddetto co-badging della carta).

Per quanto riguarda le carte del sistema di pagamento cinese emesse in Russia, le condizioni nelle diverse banche sono diverse. Da qualche parte l’emissione e la manutenzione sono più costose, ma prelevare contanti è più economico. In altre banche, esattamente il contrario. Ci sarà quasi sempre una commissione per il prelievo di contanti.

In Russia, puoi pagare con le carte UnionPay (emesse dalle banche russe) e prelevare denaro da esse quasi senza restrizioni. Almeno nello stesso sistema di pagamento UnionPay, assicurano che in Russia le loro carte siano accettate nel 95% dei terminali POS e degli sportelli automatici. Se tali carte vengono emesse da banche straniere, in Russia potrebbero esserci problemi con il loro utilizzo.

“Se l’attuale situazione geopolitica ed economica nel mondo persiste, i russi passeranno completamente a UnionPay e non torneranno presto alle carte di altri sistemi. Allo stato attuale, UnionPay non ha ancora sostituito completamente le carte americane in termini di funzionalità, ma se la situazione continua, si troverà una soluzione a tutti i problemi che interferiscono con questo, e UnionPay occuperà il primo posto in Russia tra le carte di pagamento di stranieri sistemi di pagamento“, dice sicuro Markov.

Secondo la stessa UnionPay, le carte cinesi funzionano in 181 paesi, tra cui Turchia, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Singapore, Vietnam, Australia e Stati Uniti. Tuttavia, a causa delle sanzioni contro la Russia, queste carte potrebbero non essere accettate ovunque.

Per ora, i russi impareranno per esperienza dove le carte UnionPay emesse dalle banche russe sono accettate all’estero e dove invece potrebbero esserci problemi con questo sistema.

I turisti russi hanno creato un foglio di calcolo Excel che descrive la loro esperienza di utilizzo della carta UnionPay russa in diversi paesi online e offline. Inoltre, il canale Telegram di UnionPay in Russia ha creato anche una tabella in cui è possibile controllare come funziona la carta UnionPay di ogni banca in specifici paesi, negozi, bancomat, commissioni comprese.

Segnalato da Eugenio Cortinovis

4 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO