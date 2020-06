Di fronte a una pandemia tutti hanno diritto a una cura. Campagna internazionale

🆘DI FRONTE A UNA PANDEMIA TUTTI HANNO DIRITTO A UNA CURA! 📝Firma la petizione internazionale http://www.right2cure.eu/itTutti dovrebbero avere accesso ad un vaccino o ad una cura contro il Covid-19.I vaccini e le cure contro il Covid-19 che si stanno sviluppando in questi mesi sono il prodotto di ingenti somme di denaro pubblico. Dovrebbero diventare un bene pubblico globale, non la proprietà privata di aziende farmaceutiche. Le aziende private non dovrebbero decidere chi ha accesso a farmaci salvavita.La pandemia ha colpito troppe vite in tutto il mondo. Troppe persone hanno perso i loro cari. Le cose potevano andare diversamente.Ora è il momento di mobilitarsi per la campagna #Right2Cure e garantire il libero accesso ai vaccini e alle cure salvavita, contro il palese tentativo speculativo delle grandi aziende dell'industria farmaceutica. Facciamo in modo che accada. Firmiamo la petizione.—La petizione e’ promossa dal GUE/NGL – La sinistra nel Parlamento europeo, e sostenuta dalle seguenti forze politiche : PTB-PVDA (Belgio), Podemos (Stato spagnolo), Izquierda Unida (Stato spagnolo), EH Bildu (Paesi Baschi), France Insoumise (Francia), PCF (Francia), AKEL (Cipro), Die Linke (Germania), KSČM (Repubblica Ceca), Rifondazione Comunista (Italia), Sinn Féin (Irlanda), SP (Paesi Bassi), Potere al Popolo (Italia).

Pubblicato da Potere al Popolo su Lunedì 22 giugno 2020