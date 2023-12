E’ morto Toni Negri

E’ morto a 90 anni Toni Negri, perseguitato dallo Stato italiano ma venerato nelle università di tutto il mondo.

Filosofo, è stato tra i fondatori di Potere Operaio e intellettuale di riferimento dell’Autonomia Operaia.

Il 7 aprile del 1979 venne arrestato nell’omonimo blitz che portò in carcere numerosi dirigenti di rilievo dell’Autonomia Operaia nel quadro di una montatura politico-giudiziaria nata soprattutto negli ambienti del Pci. Rimase in carcere per quasi quattro anni, fino a quando venne candidato ed eletto parlamentare con il Partito Radicale.

Dimissionato a forza dal Senato fu costretto per anni alla latitanza in Francia, fino a quando è potuto rientrare nel paese che non ha mai fatto i conti con i buchi neri degli anni delle Leggi di emergenza.

Autore di innumerevoli libro, saggi e testi, Toni Negri rimane un intellettuale controverso. Stimolante sul piano teorico, deludente sul piano politico, con Toni Negri non abbiamo mai avuto un rapporto sereno. Con alcune delle sue tesi più importanti – L’Impero o sul ruolo progressivo dell’unità europea – abbiamo spesso fatto a sportellate.

Rimane comunque uno degli intellettuali marxisti più stimolanti del Novecento in Italia.

