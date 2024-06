Il segnale da cogliere dalla manifestazione nazionale del 1 Giugno

Opporsi al governo della destra è possibile. A dimostrarlo è stata la manifestazione nazionale che ieri ha attraversato le strade di Roma contro il governo Meloni proprio mentre il capo di governo arringava la sua base elettorale in un’altra piazza della Capitale.

Una sfida, quella della manifestazione partita da Piazza Vittorio e conclusasi a Porta Pia, riuscita sia nei numeri (5mila secondo fonti ufficiali, almeno il doppio secondo il comitato promotore) che nella qualità della sua rappresentanza.

Contro il governo Meloni e le scelte che esprime in materia di politica internazionale, di economia di guerra e di assetto autoritario, ieri sono scesi in piazza settori sociali importanti del paese, a cominciare dagli studenti e dagli operai fino ai migranti e alle famiglie in disagio abitativo, passando per le comunità palestinesi.

Giustamente è stato scritto che ieri si sono contrapposte non solo due piazze ma anche due paesi diversi.

Da un lato la piazza delle esigenze popolari, l’indignazione contro la guerra e solidale con il popolo palestinese sottoposto ad un genocidio, di chi difende l’assetto costituzionale del paese, dall’altra quella dei prenditori (balneari, albergatori, ristoratori, bottegai, affaristi, banchieri), dei fascisti in vena di revanscismo e dei manettari che vorrebbero la galera come unica soluzione a tutti i problemi sociali.

La manifestazione partita da Piazza Vittorio ha restituito un colpo d’occhio di cui si sentiva bisogno e una convergenza politica di cui si sentiva l’esigenza.

Migliaia e migliaia di persone in piazza hanno confermato che un’altra opposizione è possibile al governo Meloni e che occorre coraggio politico per darne a chi non intende rassegnarsi.

La manifestazione è anche un segnale per l’opposizione parlamentare e la sinistra residuale del paese che questo coraggio sembrano affidarlo solo ai gracchianti talk show televisivi piuttosto che alla presenza e all’intervento nelle contraddizioni sociali.

Per questo riesce difficile lasciar passare dichiarazioni come quelle di Michele Santoro quando si dice contrario allo scioglimento della Nato, questione evocata da un altro candidato, Tarquinio, che però si è candidato in un partito filo-Nato come il Pd: “In questo momento non possiamo rinunciare alla nostra difesa, in questo momento la Nato è necessaria. Per quanto io sia favorevole in futuro a un superamento dell’Alleanza, nel momento in cui c’è una guerra non possiamo disarmarci unilateralmente” ha affermato Santoro in una intervista. Con visioni e contraddizioni come queste non si va da nessuna parte.

Opporsi ad un governo di destra, in una Unione Europea che inevitabilmente rivela la sua natura reazionaria e dentro una competizione globale che minaccia di diventare guerra, richiede analisi e pratiche conseguenti, ma richiede anche il coraggio di rimettere in campo una alternativa a tutto campo.

Ma occorre crederci e quello che ci lasciano intravedere le proposte elettorali per le europee non sembrano avere né questo spirito del tempo né questa visione.

Qui di seguito alcune foto della manifestazione di ieri:

Foto di Patrizia Cortellessa

