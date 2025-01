Venerdi e sabato in piazza per dire stop alla complicità di governo e industria bellica con il genocidio

La tregua a Gaza non assolve Israele né il governo italiano dalle loro responsabilità nel genocidio del popolo palestinese. Venerdi 17 e sabato 18 gennaio è stata convocata una seconda mobilitazione nazionale, verso una rete antisionista e anticolonialista per la Palestina.

Venerdi 17 gennaio sono state confermate manifestazioni a Roma, Pisa, Bologna, Bari.

Sabato 18 gennaio in concomitanza con la manifestazione regionale a Vicenza per il boicottaggio di Israele alla Fiera dell’Oro, sono state confermate manifestazioni e Sit-In a Torino, Milano, Firenze, Terni, Napoli, Catanzaro.

Come stabilito il 1° dicembre, questo secondo appuntamento individua le fabbriche di armi, le basi militari o le istituzioni legate alla Difesa per denunciare le complicità del governo Meloni e dell’Occidente collettivo con il genocidio e l’apartheid perpetrati da Israele, nonché col riarmo voluto e sostenuto dalla Nato e dai governi euroatlantici.

Vittime palestinesi per uccisioni, fame e malattie (per il 70% donne e bambini) oltre le 50.000 ufficiali, le accuse di crimini di guerra e contro l’umanità, l’occupazione e l’annessione continua di territori e le numerose mobilitazioni avvenute nel mondo in sostegno alla Palestina non hanno fermato la furia sionista, che persegue impunita nel progetto della “Grande Israele”.

Il governo e l’industria bellica italiani, incuranti delle voci che a più riprese si sono alzate dalle strade di tutto il Paese, continuano a legittimare e a finanziare i crimini dello Stato israeliano, chiudendo un occhio anche quando attacchi e intimidazioni sono avvenuti sul nostro territorio.

Il percorso verso una rete antisionista e anticolonialista per la Palestina prosegue nella convinzione che l’unità contro il nemico comune sionista sia un valore da perseguire e mantenere e che solo contro di esso vadano rivolte tutte le forme di resistenza che sostengono la libertà del popolo palestinese, nonché del resto del Medio Oriente.

Stop alla complicità del governo e dell’industria bellica con il genocidio. Israele pericolo per il mondo. Palestina libera!

17 Gennaio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO