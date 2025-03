Organizzare il futuro. Il 15 marzo l’Assemblea Nazionale di Potere al Popolo

È dal Pap Camp di fine agosto, quando abbiamo lanciato la nuova fase organizzativa e programmatica del nostro movimento, che stiamo lavorando collettivamente per questo momento.

Ne sentivamo tutte e tutti il bisogno. In questi primi sette anni di vita siamo stati infatti impegnati a nascere, crescere, lottare, farci conoscere. Abbiamo messo in comunicazione territori ed esperienze, abbiamo aperto Case del Popolo, abbiamo fatto vivere una voce indipendente da centrosinistra e centrodestra in tante tornate elettorali, abbiamo impedito che un patrimonio di lotte e di militanti si disperdesse nel qualunquismo, nel riflusso, nell’avanzare delle destre. Abbiamo organizzato movimenti sociali, portato gambe cuore e testa a picchetti operai, anti-sfratto, a presidi per la difesa del posto di lavoro, abbiamo animato occupazioni di scuole e università, e movimenti di solidarietà internazionale come quello per la Palestina, per i curdi, per le esperienze della sinistra latino-americana.

Siamo riusciti – conquistando credibilità con il duro lavoro, senza che nessuno ci regalasse nulla – a irrompere nel teatrino televisivo, portando una voce autenticamente popolare, a contestare le letture dominanti, a occupare piccole porzioni di spazio mediatico conquistando lettori sui social e sui giornali. Nonostante fossimo la più giovane realtà nel panorama della sinistra italiana, senza sponsor e padrini, siamo riusciti ad affermarci come qualcosa di consolidato e riconoscibile.

Non è stato poco, e sappiamo quanto ci è costato, anche perché tutto è avvenuto in anni non facili, di decadenza del paese, di passivizzazione, di indifferenza e chiusura nel privato, attraversando governi ostili, una pandemia, sotto i colpi della repressione.

Ma non ci basta. Crediamo che il nostro paese e le classi popolari di cui facciamo parte abbiano bisogno di più forza. Di più visione. Di un’identità chiara, determinata, ma allo stesso tempo che parli un linguaggio comprensibile, che abbia competenze e capacità di intervento. E soprattutto che abbia i numeri, l’organizzazione, la capacità di impiego del tempo per fare valere quest’identità e queste competenze.

Crediamo che per vincere bisogna essere uniti, non genericamente o sulla spinta di buoni sentimenti, ma intorno a un programma chiaro. Un programma che non sia una sommatoria o una lista della spesa buttata lì sotto elezione, ma un processo di inchiesta, di ascolto, che sia uno sguardo sulla società che vorremmo e una serie di misure che siano in grado di far saltare quella che non vogliamo.

Da settembre ci siamo messi a lavoro per aggiornare, riscrivere, rifare il nostro programma politico. E lo abbiamo fatto insieme, usando tutta la riflessione prodotta in questi anni dai nostri tavoli di lavoro e dalla nostra esperienza militante. Ma anche cercando di ascoltare tutte le compagne e i compagni incontrati nei comitati, nelle associazioni, nelle mobilitazioni.

Abbiamo così prodotto una prima bozza, mandata già a fine ottobre a tutte le nostre assemblee territoriali, che l’hanno discussa e hanno reagito con circa 50 documenti. Quindi sabato 7 e domenica 8 dicembre ci siamo visti a Roma, dove le assemblee territoriali hanno mandato delegate e delegati, insieme ai Coordinatori Nazionali di Potere al Popolo e ai suoi portavoce. Per due giorni 180 persone hanno discusso su 4 tavoli – lavoro&migrazione, ecologia&redistribuzione della ricchezza, organizzazione&movimenti – per caratterizzare su alcuni punti il programma politico e migliorare la nostra struttura organizzativa. Non abbiamo deciso in qualche stanza chiusa, in maniera burocratica, calando dall’alto una serie di rivendicazioni astratte sulla realtà. Ma ognuno di noi ha ascoltato, elaborato soluzioni e proposte.

È andata meglio di come potevamo immaginare: il clima di confronto che si è creato, il livello del dibattito, le competenze accumulate nel nostro corpo militante, sono solo parzialmente restituiti dalla sintesi dei tavoli che trovate qui.

La due giorni di Roma e i 50 documenti inviati ci hanno consentito di scrivere una seconda bozza, molto più lunga, in cui si tenesse conto delle segnalazioni, integrazioni, aggiunte venute dal dibattito. Le compagne e i compagni incaricati hanno lavorato a questa seconda stesura, approvata dal Coordinamento Nazionale del 25 gennaio. Questa seconda bozza è tornata ai territori per essere ri-discussa dalla comunità di Potere al Popolo. Nel frattempo ci siamo aperti all’esterno, richiedendo contributi ad associazioni, collettivi, movimenti, organizzazioni sindacali e singoli esperti.

Per questo, contestualmente all’ascolto dei territori abbiamo organizzato anche altre riunioni, online o in presenza, per affinare il nostro programma, che non vuole essere il programma di un solo movimento, ma la sintesi delle esperienze più avanzate sia del nostro paese che delle classi popolari a livello internazionale.

Ora, mentre facciamo le ultime integrazioni per fissare il programma in un agile libretto, ci prepariamo a usarlo come uno strumento di intervento e di dialogo con la nostra gente, quella che crea fa la ricchezza e porta avanti questo paese. Per far avanzare un fronte e una prospettiva di cooperazione e rivoluzione quanto mai necessaria in Italia oggi.

La nostra Assemblea nazionale sarà il momento per socializzare questo lavoro, una veste nuova, la nostra prospettiva politica e le nostre proposta al resto del paese, insieme a delegati internazionali provenienti dalle principali esperienze europee e non solo. Ma quella che presenteremo il 15 marzo a Roma sarà una prima stampa che andremo ad affinare nei prossimi mesi attraverso confronti con esperti, comitati, associazioni, movimenti, intellettuali per giungere ad una stampa definitiva che restituisca un programma di trasformazione generale del paese.

Non rassegniamoci a decidere tra il peggio e il meno peggio.

Un’alternativa è possibile. Organizziamo il futuro, insieme!

Assemblea nazionale di Potere al Popolo, sabato 15 marzo 2025, h 10:00 al Teatro Quirino, Roma

