Il Comune di Brescia sull’antisemitismo strumentale ha anticipato la Lega

La Lega di Salvini, che ha appena ricevuto il premio di amico di Israele dai fascisti sionisti di Netanyahu, ha annunciato la presentazione di un progetto di legge contro l’antisemitismo.
Tale legge intende condannare come antisemita ogni posizione che corrisponda a quanto definito come tale dall’IHRA (“Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto”).
Questa organizzazione, da tempo in mano all’estrema destra israeliana, ha bollato come pregiudizio antiebraico ogni sostegno alla causa palestinese. Oggi a maggior ragione sarebbe antisemita il solo uso della parola genocidio per i crimini contro l’umanità di Israele a Gaza.
La proposta di legge di Salvini e compagnia ha giustamente sollevato la protesta delle opposizioni, come legge antidemocratica e sostanzialmente fascista. Tanto più grave in quanto a Gaza la gente muore di fame per colpa di Israele, il cui governo ha appena deciso l’invasione completa della Striscia. Cioè il massacro totale della popolazione palestinese. La Lega è un partito fascista e razzista e il suo pretendere che la legge punisca chi sta coi palestinesi in fondo è conseguente.
Peccato però che il precedente sia, come tanti errori ed orrori oggi bandiere della destra, tutto a carico del centrosinistra.
Come ben ricordiamo, perché allora abbiamo protestato in tutti i modi, la sindaca di Brescia Castelletti e il centrosinistra che la sostiene, il 29 gennaio 2024, hanno votato assieme alla destra di adottare nella città il protocollo IHRA contro l’antisemitismo.
Cioè PD e soci bresciani hanno approvato esattamente ciò che oggi la Lega vorrebbe che fosse legge dello Stato.
Questa è una macchia vergognosa che resterà per sempre sulla Giunta e sul Consiglio Comunali di Brescia, anticipatori di Salvini.
* da La Brescia del Popolo
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
4 Commenti
avv.alessandro ballicu
questa è la prova ridondante di come la lega, come gli alltri partiti di governo, siano a libro paga degli ebrei
purtroppo non solo loro, visto che i più ricchi miliardari del mondo sono prevalentemente di religione/razza ebraica.
per fortuna ci sono ancora due categorie di incorruttibili:
gli islamici radicali e i comunisti, guarda caso tutti amici o alleati della Russia nella sua battaglia contro la plutocrazia mondiale domiciliata principalmente negli usa e nei paesi vassalli.
hasta la victoria siempre
Sergio Binazzi
se non fosse la tragedia quotidiana degli italioti, sembrerebbe una comica. come può essere credibile un partito che si colloca in una fantomatica opposizione presentarsi in parlamento a contestare a chi governa le stesse scelte che ha già fatto lui stesso nei contesti dove ha un suo governo locale? in italia farebbero bene tutti quanti a pronunciare la fatidica frase ” qui lo dico e qui lo nego ” prima di iniziare un discorso in parlamento o in altre sedi. questo è altre buffonate come quella di rinnovare le sanzioni a Cuba e poi chiedere aiuto ai loro medici, in tempo di covid anche ai russi che tanto disprezzano. che cazzo di gente abbiamo cari compagni?
Cristina
è possibile chiedere al Comune un passo indietro, alla luce degli sviluppi attuali, che sicuramente hanno modificato nettamente la percezione anche dei meno attenti?
grazie
Giuseppe
ciao, alla redazione di Contropiano suggerirei di filtrare un po’ meglio i commenti, perché delle sciocchezze irricevibili come quella di Ballicu (avvocato… lo regalano questo titolo oramai) non dovrebbero trovare spazio su un sito del genere. saluti