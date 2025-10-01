Attaccata la Flottiglia. Mobilitazione in corso, bloccata stazione di Napoli

Arrivata ormai a poche decine di miglia dalle coste di Gaza, la Global Sumud Flotilla è stata abbordata dalle unità militari israeliane.

Dalle prima frammentarie notizie la prima nave ad essere attaccata è stata la Alma. “Potremmo perdere la connessione a breve – dicono gli attivisti a bordo -. L’invito a tutti è a sostenere la Global Sumud Flotilla, ma soprattutto il diritto all’esistenza del popolo palestinese. Siamo una flotta autorganizzata e pacifica”.

In Italia alla diffusione della notizia dell’attacco alla Flotilla sono scattate le prime mobilitazioni.

A Napoli già questa sera un corteo è dilagato dentro la stazione centrale bloccando i binari. A Roma cortei stanno convergendo sul presidio permanente in Piazza dei Cinquecento. A Bologna l’appuntamento è già adesso a Piazza Maggiore. A Genova a Varco Albertazzi alle 22.00. A Livorno Presidio permanente al porto ore 21:00; a Lodi Piazza Duomo 20:30; Palermo Piazza Sant’Anna 22:00, Siena Piazza del Campo 21:00

Firenze a Piazza SS. Annunziata 21:30; a Milano in Piazza della Scala alle 21:30; a Torino in Piazza Palazzo di Città… In aggiornamento.

Usb e Cgil hanno confermato in serata l’annunciato sciopero generale di emergenza per venerdi 3 ottobre.

Qui di seguito il comunicato dell’Unione Sindacale di Base

AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE

ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO.

La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo Stato genocida di Israele, mentre era impegnata in una missione civile e pacifica per rompere l’assedio alla Striscia di Gaza e consegnare aiuti umanitari alla popolazione stremata.

Una flotta composta da lavoratori, volontari, rappresentanti di movimenti e società civile, in navigazione con un carico di beni di prima necessità, è stata colpita da un atto di guerra contro la pace, contro l’umanità, contro il diritto internazionale. Israele, con questo atto di pirateria, viola apertamente le Convenzioni internazionali e la Carta delle Nazioni Unite, e mette a rischio la vita di cittadini di diversi paesi, impegnati a garantire un canale umanitario permanente verso Gaza.

È un’aggressione che riguarda tutti e tutte noi.

Riguarda il principio stesso della libertà dei popoli, della solidarietà e della giustizia internazionale.

Riguarda il nostro ordine costituzionale, che all’articolo 11 ripudia la guerra e fonda la Repubblica sulla pace e sulla cooperazione tra i popoli.

Quando uno Stato, come Israele, colpisce una missione civile umanitaria riconosciuta e sostenuta da decine di organizzazioni in tutto il mondo, viola la sovranità morale e politica dell’Italia e dell’intera comunità internazionale.

Per questo la risposta non può che essere immediata.

Non è un fatto estero, è un atto che ci chiama direttamente in causa.

È necessario mobilitarsi da subito, in ogni città, in ogni luogo di lavoro, nelle strade e nei porti.

L’USB proclama la mobilitazione immediata e lo sciopero generale per il 3 ottobre.

Da questo momento chiamiamo ogni lavoratore e lavoratrice, ogni cittadino e cittadina, ogni organizzazione democratica e solidale a bloccare tutto: produzione, logistica, trasporti, scuola, servizi, in segno di protesta contro il crimine di guerra commesso da Israele e contro la complicità dei governi occidentali, Italia compresa, che continuano a fornire armi e sostegno politico al regime sionista.

Difendere la Global Sumud Flotilla significa difendere la libertà, la pace, la dignità del lavoro e dei popoli.

Significa dire basta al genocidio in Palestina e pretendere la fine immediata dell’assedio, dell’occupazione, delle forniture militari, del commercio con Israele.

L’Italia deve interrompere ogni collaborazione militare ed economica con lo Stato di Israele, chiudere i porti alle navi che commerciano con esso, sospendere gli accordi industriali e fermare l’economia di guerra.

È tempo di alzare la testa e scegliere da che parte stare:

con chi bombarda i civili o con chi lotta per liberarli?

Noi stiamo con la Flotilla, con Gaza, con il popolo palestinese, con chi costruisce la pace.

Blocchiamo tutto. Il 3 ottobre sarà sciopero generale.

Notizie in aggiornamento…..

