Legge di Bilancio 2026: chi vince e chi perde?

Sono finite le manovre e gli screzi interni alla maggioranza sugli ultimi ritocchi alla legge di bilancio di 22 miliardi. Una manovra stitica, senza misure particolarmente significative, ma che proprio nel suo essere specchio di “vacche magre” illustra chiaramente chi perde e chi vince in termini di classe, o meglio: chi beneficierà degli ultimi spiccioli elargiti dal governo Meloni in vista delle elezioni del 2027 (ma che possono anche essere anticipate).

Chi paga?

12 miliardi, dei 22, vengono formalmente da banche e assicurazioni, attraverso aumenti di imposte (IRAP) e aliquote sulle polizze assicurative: non è difficile immaginare che questi costi, senza che sia previsto un meccanismo di controllo delle spese imposte agli utenti finali, verranno scaricati su questi ultimi, correntisti, sottoscrittori di mutui e prestiti, assicurati. L’aumento di cinque volte dell’aliquota sulle polizze, dal 2,5 al 12,5 %, sarà in particolare scaricato direttamente sulle sottoscrizioni e i rinnovi a partire dal 1 Gennaio, e ricadrà principalmente, per numeri, sulle polizze RCA Auto: una misura regressiva, come tutte quelle slegate dal reddito.

Un altro mezzo miliardo arriva dall’aumento delle accise sul diesel, mentre oltre mezzo miliardo è previsto dalla cosiddetta tassa Temu, i 2 euro su ogni pacco del valore di meno di 150 euro provenienti da paesi extra UE. Non è difficile capire su quali settori della società impatteranno, specie la misura sui pacchi, che colpirà proprio chi compra su determinati store per risparmiare.

Si gratta il fondo tagliando addirittura del 50% la prima mensilità successiva alle 18 standard previste dall’assegno di inclusione: si vanno a colpire, nelle spese essenziali, i nuclei più svantaggiati tra gli svantaggiati, con un carico di odio di classe raramente così esplicito.

Infine, sul fronte delle mancate spese, si ritarda ulteriormente l’accesso alla pensione e si cancellano tutte le possibilità di anticipo come opzione donna e quota 103; si provano a spostare, ancora una volta, ingenti somme sui fondi privati imponendo il meccanismo del silenzio assenso a tutti i nuovi assunti, che dovranno esplicitare la richiesta di lasciare il TFR nelle casse dell’INPS entro 60 giorni dall’assunzione.

In buona sostanza sul piano delle entrate a pagare sono solo le lavoratrici e i lavoratori, anche più degli altri anni, quando l’inflazione consentiva qualche operazione di maquillage apparentemente redistributiva.

Chi ci guadagna?

Sul fronte spese, la principale voce è il taglio dell’aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi da 28000 a 50000 euro. É una misura fortemente regressiva, perché all’interno di questa fascia saranno i redditi più alti, a beneficiare di quasi 440 euro in più all’anno, mentre gli operai che rientrano nella fascia di reddito godranno di un bonus “pizza economica a domicilio per due” di ben 23 euro.

Altro grande regalo arriva ai proprietari di case: non a coloro che a fatica lo sono diventati, appartenendo ai ceti medio bassi, ma a quelli proprietari di case di alto o altissimo valore catastale: sale infatti la soglia di esenzione ISEE della prima casa, arrivando a ben 91.500 euro e 200.000 nelle metropoli, in modo tale che l’asilo nido pubblico, o la mensa, costeranno ugualmente tanto a una famiglia in affitto (a forte rischio povertà) quanto ad una proprietaria di un lussuoso appartamento in centro città. Idem tutte le prestazioni legate all’ISEE.

Alle imprese arrivano altri due miliardi circa tra iperammortamento e rinnovo ZES, e non si può dire che non siano riconoscenti, dato che il presidente di Confindustria ringrazia Giorgia Meloni per i 15 miliardi ricevuti in 3 anni; alle scuole paritare, altro grande pilastro a sostegno del Governo, 1500 euro ad alunno e l’esenzione dall’IMU.

Beate tra le imprese sono quelle produttrici di armi, che godranno di un aumento delle spese militari, secondo l’analisi operata dall’Osservatorio Mil€x sul Def, di 1,1 miliardi di euro, pari a a 33.948 milioni di euro, ulteriore record storico con avvicinamento alla soglia dei 34 miliardi e un aumento del 2,8% rispetto al 2025 e di oltre il 45% sul decennio.

Di questi, ben 13,1 miliardi di euro sono destinati alla spesa per armamenti, anche qui un record storico di stanziamenti che finiranno dritti dritti nelle tasche dell’industria bellica.

Festeggiano anche gli evasori fiscali, che godono della quinta rottamazione delle cartelle al modico prezzo di capitale e spese, senza interessi.

Muore invece la sanità pubblica, costretta ad affrontare spese in rialzo con fondi invariati.

Le mancette degli scorsi anni, che erano riuscite ad accontentare, seppur con poco, un bacino più ampio della base elettorale della destra, sono finite; Giorgetti riceve riconoscimenti internazionali per aver riportato il rapporto deficit/PIL al 3%, dall’8% e passa di inizio mandato; l’Italia però langue in un contesto in cui risulta, con una crescita prossima allo zero, il tasso più basso dell’Eurozona. Una stagnazione figlia di quasi tre anni consecutivi di calo della produzione industriale, segno di un mutamento strutturale del nostro sistema economico, sempre più basato su settori a bassa innovazione, basso valore aggiunto, alto tasso di sfruttamento.

Quale alternativa?

In un contesto come questo, di rispetto delle regole di bilancio europee, mortificazione della domanda interna, disprezzo per i ceti medio bassi e per i poveri, non c’è misura di crescita che tenga. Servirebbe un cambio di segno, sui salari, sulle pensioni, sui consumi interni, sulle spese dirette dello Stato in sanità, istruzione, trasporti, welfare, tutte cose in controtendenza sia col disegno economico della destra che con i pannicelli caldi del campo largo, che non osa mettere in discussione il quadro di compatibilità generale.

Non c’è alternativa da chi oggi siede in Parlamento: l’alternativa, anche economica, va costruita nelle strade, negli scioperi, nelle lotte contro la guerra, nell’organizzazione di un orizzonte politico radicalmente diverso.

