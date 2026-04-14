L’Italia ha sospeso l’accordo di cooperazione militare con Israele

Ieri era in scadenza il rinnovo automatico di cinque anni del Memorandum di Intesa tra Italia e Israele in materia di cooperazione militare in vigore dal 2005. Tutto lasciava ritenere che il governo Meloni avrebbe rinnovato l’accordo ed invece oggi è arrivato un colpo di scena: il governo ha sospeso il Memorandum.
A renderlo noto è stata la stessa Meloni al margine della fiera del Vinitaly a Verona. “In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele”, ha dichiarato la Meloni.
Contestualmente il ministro della Difesa Guido Crosetto ha scritto al suo omologo israeliano Israel Katz la lettera di sospensione del memorandum Italia-Israele.
Il memorandum stabilisce una sorta di cornice generale per la cooperazione nel settore della difesa riguardo allo scambio di materiali militari e la ricerca tecnologica nell’ambito delle forze armate.
Ieri le relazioni tra Italia e Israele avevano subito un contraccolpo dopo le dichiarazioni di Tajani in visita a Beirut dove aveva condannato i bombardamenti israeliani sui civili libanesi. Nei giorni scorsi i carri armati israeliani avevano speronato volontariamente due mezzi blindati del contingente italiano nella missione Unifil in Libano.
La immediata reazione del governo di Tel Aviv aveva visto la convocazione dell’ambasciatore italiano in Libano per presentare la propria protesta.
Oggi questo colpo di scena, decisamente inaspettato, visto che in venti anni nessun governo – di destra o di centro-sinistra – aveva mai sospeso il rinnovo dell’accordo di cooperazione Italia-Israele.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
3 Commenti
Leonardo
L’accordo quinquennale si rinnovava automaticamente ieri 13 aprile. Siete proprio sicuri che non stia furbescamente alludendo alla sospensione (che peraltro non è un annullamento) del prossimo, cioè quello che partirebbe dal 2031?
Leo
Viene sospeso il rinnovo automatico, non l’accordo in sé, che è già stato rinnovato ‘automaticamente’ ieri per altri 5 anni. Nel 2031, se esisterà ancora Israele, si vedrà.
Ermengarda Categna
gran clamore per una sospensione. se però seguisse un rinnovo, magari non automatico, potrebbe passare sotto traccia, il popolo contento e le relazioni con israele salve (e i profitti dell’industria bellica pure). non sarebbe uno scenario troppo improbabile, temo!
PAOLO
La nota ufficiale parla di quello che si doveva ratificare e che a detta del governo non si e’ rinnovato , ma anche israele
ha sottolineato che non e’ un trattato ma solo un memorandum , come per dire che con Litalia non c’e’ bisogno di fare un accordo ma basta una stretta di mano (capisci a me ) e quest ultima fa solo quello che dice israele.