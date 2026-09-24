La fondazione Hind Rajab presenta denuncia penale in Italia contro un killer israeliano

La Fondazione Hind Rajab ha dichiarato lunedì di aver presentato una denuncia penale alle autorità italiane contro un soldato israeliano che, a suo dire, si troverebbe attualmente in Italia, accusandolo di coinvolgimento in violazioni del Diritto Internazionale durante le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza.

L’organizzazione con sede a Bruxelles ha identificato il soldato come Yonatan Shalikh e ha affermato che la sua denuncia include il coinvolgimento in Crimini di Guerra, Crimini Contro l’Umanità e atti di Genocidio.

“La Fondazione Hind Rajab ha presentato una denuncia penale in Italia contro il soldato israeliano Yonatan Shalikh”, si legge in un comunicato pubblicato sul sito web dell’organizzazione.

Secondo la Fondazione, Shalikh si trova attualmente in vacanza in Toscana. Ha affermato di aver prestato servizio in una compagnia della Brigata Givati ​​israeliana, operante sotto il comando della 401ª Brigata Corazzata, durante le operazioni a Gaza.

Tra le accuse contenute nella denuncia, vi è quella secondo cui Shalikh avrebbe partecipato alle operazioni militari israeliane intorno al complesso medico Al-Shifa, inclusa la vasta distruzione del sito a Gaza tra marzo e aprile 2024.

La Fondazione ha anche affermato che l’unità di Shalikh sarebbe stata coinvolta nell’incendio della Moschea Al-Haj Hamdi Harzallah nel quartiere Al-Nasr di Gaza nel dicembre 2023.

Secondo l’organizzazione, alcune fotografie dell’epoca mostrano soldati in posa all’interno dell’edificio mentre bruciava. La fondazione sostiene che la moschea fosse sotto il controllo militare israeliano e non fosse utilizzata da gruppi armati palestinesi in quel momento.

Ha inoltre affermato che l’incidente potrebbe costituire un attacco illegale a un sito religioso protetto ai sensi del Diritto Internazionale Umanitario e ha sostenuto che facesse parte di un più ampio schema di distruzione che ha colpito edifici religiosi a Gaza.

Traduzione: La Zona Grigia

Fonte: https://www.middleeastmonitor.com/20260922-hind-rajab…/

24 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO