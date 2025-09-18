Giugliano. Aggressioni contro i migranti, domenica assemblea

Nelle ultime settimane a Giugliano si sono verificati diversi episodi di aggressioni a sfondo razziale nei confronti di cittadini africani, in gran parte lavoratori delle campagne. Si tratta di fatti di estrema gravità, che si consumano spesso mentre queste persone si spostano per raggiungere il lavoro o rientrare a casa, trasformando momenti di vita quotidiana in situazioni di paura e insicurezza.

Alcuni episodi hanno visto l’intervento di gruppi organizzati, che agiscono con modalità violente e intimidatorie, utilizzando caschi, mazze e comportamenti che ricordano atteggiamenti squadristi. Non sappiamo se dietro tali azioni vi sia una cabina di regia con particolari intenti, ma il contesto sociale e politico, segnato da un crescente clima di odio e intolleranza, contribuisce certamente a renderle più frequenti e brutali.

È un segnale che non possiamo ignorare. La violenza e la discriminazione non riguardano solo chi ne è vittima diretta, ma minano le basi della convivenza civile e colpiscono l’intera comunità. Per questo crediamo che sia fondamentale dare una risposta collettiva, fatta di solidarietà, partecipazione e costruzione dal basso di percorsi comuni che rafforzino i legami sociali.

Con questo spirito vi invitiamo a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà: Domenica 21 Settembre alle 11:30 presso lo SCEC – Spazio Culturale Eugenio Cucciariello (Vico Mariantonia Chianese, Giugliano in Campania)

L’incontro sarà un’occasione per ascoltare testimonianze di lotta, confrontarci apertamente e ragionare insieme su iniziative concrete che possano contrastare il diffondersi di queste dinamiche, promuovendo invece inclusione, rispetto e diritti per tutt*.

Contiamo sul vostro contributo e sulla vostra presenza, convinti che solo attraverso l’impegno comune si possa disinnescare la spirale di odio e restituire centralità ai valori di giustizia e umanità.

Movimento Migranti Rifugiati Napoli

Comunità Senegalese Giugliano

Comunità Gambiana Giugliano

Potere al Popolo Giugliano

18 Settembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO