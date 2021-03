25 aprile: Roma città aperta e conflittuale chiama in piazza

Quest’anno più che mai, il ragionamento e l’organizzazione del 25 aprile ci richiedono di sgombrare il campo da qualsiasi contraddizioni e promiscuità. Da troppo tempo, ormai, si invoca il 25 aprile come data “riconciliante” ed inclusiva, in cui le differenze politiche vengono ammortizzate dall’antifascismo come valore comune.

Per noi, invece, il 25 aprile e la Resistenza devono essere temi naturalmente divisivi: non si può accettare di celebrare il 25 aprile con chi mette i militari a capo dei posti strategici del Paese e governa insieme alla Lega.

In secondo luogo, non si può più fare finta di non vedere quanti e quali aspetti della Costituzione siano stati stravolti in questi anni dai governi tecnocratici, e a loro dire “moderati”, come quello in carica.

Delle piazze e del contesto del 25 aprile di quest’anno è bene discuterne e confrontarsi per tempo.

Per farlo collettivamente, invitiamo tutte le realtà sociali, politiche e del sindacalismo conflittuale ad una riunione cittadina, mercoledì 17 marzo, alle ore 18.00.

Avremmo preferito svolgere la riunione dal vivo, ma considerate le restrizioni a cui andremo incontro, si dovrà svolgere per via telematica attraverso la piattaforma Zoom.

Di seguito il link: https://us02web.zoom.us/j/85272692069

