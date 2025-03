Roma. Manifestazione alla Regione Lazio. “Nessuna indulgenza per il vostro Giubileo”

Nonostante la pioggia, questa mattina centinaia di persone rappresentative di varie realtà sociali e territoriali della città hanno marciato per le strade di Garbatella fino alla Regione Lazio.

Le strette di mano tra Gualtieri, Rocca e Meloni a Piazza Pia sono il simbolo della connivenza tra Comune, Regione e Governo per garantire la “governabilità” della città in vista dello svolgimento del Giubileo ed oltre. Un grande evento che rappresenta solo l’ennesima scusa per imporre un’accelerazione dei progetti di speculazione e svendita ai privati imponendo al contempo la pace sociale.

Respingiamo il Modello Giubileo condiviso da tutti i partiti e le istituzioni, che porta avanti l’interesse del privato e che in nome dell’”efficienza” restringe gli spazi di democrazia e partecipazione decisionale.

A chi dice che i cittadini “si dovranno abituare a scelte che scontentano qualcuno” rispondiamo con un’idea alternativa di città che ponga al centro il pubblico, i diritti e le esigenze della popolazione.

Con le stesse motivazioni le realtà politiche e sociali che hanno manifestato alla Regione, nel pomeriggio parteciperanno al corteo popolare a Quarticciolo contro il decreto Caivano.

1 Marzo 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO