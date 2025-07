Roma. Giovedi manifestazione in Campidoglio

Per la Città Pubblica, contro il Modello Giubileo, si convochi un consiglio comunale aperto. Giovedì 10 luglio alle ore 11.00 presidio a Piazza del Campidoglio.

Vediamo la Giunta Gualtieri proseguire speditamente verso la realizzazione di scempi urbanistici ed opere ecocide, il tutto per aggiudicare velocemente i fondi PNRR e Giubileo e completare il processo di finanziarizzazione e svendita ai privati della città.

Siamo sicuri che l’estate, come già le decine di incendi scoppiati da giugno in poi preannunciano, sarà resa ancora più insopportabile da cementificazione e abbattimento del verde che sotto Gualtieri sono diventati sistematici e indiscriminati.

Siamo di fronte ad un attacco a 360 gradi ai diritti fondamentali degli abitanti di Roma e non solo, dato che tante delle scelte dell’amministrazione ricadono sui territori circostanti: dall’abitare alla salute, dall’acqua alla sicurezza ambientale dei territori.

Per contrastare questo attacco complessivo, abbiamo visto come unica strada possibile una risposta complessiva, compattando un fronte di lotta che è cresciuto fino alla grande manifestazione del 17 maggio al Campidoglio.

È stata una piazza che ha colto nel segno, alla quale però la risposta è stata ancora più chiusura e repressione.

Abbiamo visto le denunce dirette a chi semplicemente vigilava sulle nefandezze del Comune (dal taglio degli alberi in tutta Roma all’ingresso delle ruspe a Pietralata), così come le multe a Casal Selce per degli striscioni di protesta.

Abbiamo visto ulteriori accelerazioni, dall’approvazione del progetto di inceneritore, al il via libera sul raddoppio del Peschiera, alla stretta repressiva sulle occupazioni abitative.

Oggi ancora di più dobbiamo organizzarci in vista dell’autunno non solo per resistere ma per contrattaccare, pretendendo a settembre un Consiglio Comunale aperto in cui prendere parola pubblicamente come abitanti di questa città che hanno in mente un’alternativa al Modello Giubileo della speculazione, del cemento e della repressione, superando la censura della Giunta ma anche rompendo il silenzio delle false opposizioni.

Per questo ci vediamo giovedì 10 H11 luglio in presidio a Piazza del Campidoglio.

Durante l’ennesimo Consiglio Comunale in cui vogliono lasciare Roma, i suoi quartieri e la sua provincia fuori dalla porta, ci faremo sentire compatti!

Si al Parco Si all’Ospedale No allo Stadio

Comitato Stadio Pietralata, No Grazie

Balia dal collare

No. Inc./Presidio Permanente lotta contro la discarica

Arci Roma

Comitato No Inceneritore a Santa Palomba

USB Unione Sindacale di Base

Donne De Borgata

OSA Roma

Cambiare Rotta Roma

No Biodigestore Casal Selce

Comitato No Corridoio Roma-Latina per la Metropolitana Leggera

8 Luglio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO