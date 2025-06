Roma continua a bruciare. No alla gestione criminale della giunta Gualtieri

Roma va a fuoco di fronte al silenzio e alle responsabilità politiche della giunta Gualtieri e della regione. Mentre vediamo ovunque manifesti affissi dal comune su “come resistere al caldo“, i territori, completamente abbandonati o depredati dalle politiche di privatizzazione e speculazione bruciano, mettendo al repentaglio la sicurezza e la salute degli abitanti.

Veniamo da giorni di incendi quasi ininterrotti ed è inutile nascondersi come sta facendo Gualtieri incolpando indirettamente i cittadini e chiedendo “alle autorità e alla cittadinanza la massima collaborazione” esimendosi totalmente dalle proprie responsabilità. Gli incendi a Santa Palomba, a Capannelle, Centocelle (e non solo), segnano l’evidenza di una gestione vergognosa della città, sempre più cementificata e in cui il verde presente non vede alcuna manutenzione e anzi viene distrutto, come abbiamo visto con il taglio indiscriminato di alberi negli ultimi mesi, che peggiora la condizione del caldo nella città.

Se il riscaldamento è globale, a Roma i dati fanno spavento: ad esempio, in zona Don Bosco Legambiente negli scorsi giorni ha registrato 68 gradi al suolo! Non è un caso che nella città vetrina di speculazione e profitti gli incendi si verifichino sempre di più nelle periferie, abbandonate e mal gestite.

Vogliamo una Roma città pubblica in cui vengano garantiti i servizi di cui abbiamo bisogno e in cui la salute e la sicurezza degli abitanti non siano continuamente a rischio, una città che protegga realmente le aree verdi e che rispetti le necessità dei quartieri popolari.

Per questo pretendiamo ora un consiglio comunale aperto, per rimettere al centro del dibattito politico cittadino le vertenze di chi abita in questa città e lotta per cambiarla e per questo torneremo ancora una volta in Campidoglio!

