Catania. Tassa universitaria per i fuori corso anticipata ad ottobre.  Domani presidio al rettorato

Il rettorato ha deciso di mettere le studentesse e gli studenti fuori corso con le spalle al muro, anticipando il pagamento delle tasse ad ottobre. Ma non è l’unico aspetto della gogna in atto nell’ateneo etneo.



Per dare una risposta studentesca il 16 settembre si è svolta una partecipata assemblea universitaria, che ha deciso di organizzare un presidio in Piazza Università per domani, mercoledì 23 settembre, dalle ore 9:30. Un presidio davanti al rettorato “per portare di persona le istanze di studenti e studentesse al Rettore”.



“Dopo vari tentativi di sollevare il problema” – si legge in una nota delle studentesse e degli studenti – “e cercare un’interlocuzione coi vertici universitari sulla questione dei ‘falsi irregolari’ e dell’anticipazione della tassa per fuori corso ad ottobre, puntualmente ignorati dal rettore sia nel caso della petizione che del mail bombing, è arrivato il momento di avere delle risposte chiare. Per questo motivo, dato l’approssimarsi della scadenza della rata, andiamo a portare le nostre richieste al Rettore, il quale non può restare sordo di fronte alle criticità riscontrate dagli studenti’. Tantissime famiglie (specialmente in Sicilia)” – evidenzia la nota – “in questi mesi sono state e sono colpite da una pesante crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19 e il conseguente lockdown; 200 euro nei bilanci di una famiglia di estrazione popolare pesano, e non possono essere motivo di esclusione di tanti ragazzi dai più alti livelli di istruzione: il diritto allo studio non può essere in alcun modo calpestato in nome dei bilanci dell’ateneo”.



Il Rettore, “magnificamente”, vorrà ascoltare le ragioni delle studentesse e degli studenti fuori corso o del “suo” ateneo?

22 Settembre 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO