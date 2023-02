L’Alternanza scuola lavoro… nella base Nato di Sigonella!

C’è una scuola sempre più aziendalizzata, che plasma il mondo studentesco allo sfruttamento e alla precarietà lavorativa mettendo a disposizione dei privati, attraverso il

Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO), alias ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, un alto numero di studentesse e di studenti non retribuiti, manipolando e piegando le loro conoscenze e la loro manodopera agli interessi del profitto.



Ma c’è anche una scuola che attraverso il PCTO viene militarizzata, come accade in Sicilia con i protocolli firmati fra l’Ufficio Scolastico Regionale e il 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” dell’Esercito Italiano che porteranno i militari nelle scuole di Catania, Messina e Palermo e le studentesse e gli studenti nelle caserme.

Ma non bastavano i protocolli con l’esercito, ci sono anche quelli con l’Aeronautica Militare.



Infatti, oltre 350 fra studentesse e studenti di Catania e provincia parteciperanno al

PTCO per il quale è delegato il Comandante del 41° Stormo e dell’ Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Sigonella.

Il PCTO si terrà presso la base NATO di Sigonella nel periodo marzo/maggio 2023. La data d’inizio è il 7 febbraio e per l’occasione è stata organizzata una “Giornata dedicata alla firma delle convenzioni PCTO”, a cui presenzieranno i dirigenti scolastici delle scuole firmatarie, accompagnati dai tutor del progetto e dalle studentesse e dagli studenti partecipanti al PCTO in questione.



Il programma della “Giornata” è molto articolato e prevede anche un “briefing sulla storia e sulle realtà/attività dell’Aeroporto Militare” e “una visita guidata ai velivoli P-72A in mostra statica sul piazzale e C-130 in hangar manutenzione“.

Tutto ciò non accade per caso, e accade in una Sicilia avamposto militare degli USA, della NATO e dello Stato italiano non solo nel Mediterraneo, come dimostra la guerra attualmente in corso in Ucraina e come aveva già dimostrato la guerra nei Balcani.

L’USB P.I Scuola Catania e la Federazione del Sociale USB Catania, ancora una volta, si oppongono alla militarizzazione della scuola catanese, siciliana, si oppongono alla presenza dell’Esercito Italiano nelle scuole e alla presenza delle scuole nella base NATO di Sigonella.

No al Pcto, no all’alternanza scuola lavoro assassina!

No alle signore e ai signori della guerra, qualunque siano le loro facce e i loro protocolli!

