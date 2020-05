TGContropiano, la diretta del 13 maggio

TG Contropiano 13/05

Oggi al #TGContropiano come il governo nonostante continui a traballare resti in piedi, dove e chi si organizza per gli aiuti alimentari a fronte dei ritardi delle misure di tutela per chi ha perso il lavoro, la debacle delle regioni sulla questione della cassa integrazione e tanto altro.

