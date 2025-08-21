- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Tragedie paradossali
Argomenti:
ARTICOLI CORRELATI
-
I Predator a supporto delle operazioni di Polizia e Carabinieri
Dalle guerre in Afghanistan e Libia alla vigilanza di piazze, cortei, manifestazioni e azioni di lotta contro le politiche...
-
I “democratici” killer del MIssouri
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7jx3WLnt6Q8#t=3
-
Roma. Difendiamo il Corto Circuito. Manifestazione cittadina a Cinecittà
Oggi alle 17.00 a piazzale di Cinecittà. Il csoa Corto Circuito, dopo 25 anni di storia e attività politica,...