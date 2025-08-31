Global Sumud Flotilla

.
.
.
.
.
.
.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
.
.
.
.
.
.
.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Il mondo condanna Netanyahu e i nazisionisti. Il criminale goveno israeliano ha eliminato gli ultimi giornalisti rimasti a Gaza...
Traduciamo l’articolo scritto da Amjad Iraqi e pubblicato nel +972 Magazine1, giornale indipendente che si occupa di fornire rapporti...
La Rete dei Comunisti e le sue organizzazioni giovanili e studentesche Cambiare Rotta e Osa partecipano alle mobilitazioni verso...