Politica del controllo

.
.
.
.
.
.
.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
.
.
.
.
.
.
.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
L’esplosione dello scontro tra “Europa tedesca” e “Europa alleato dell’America” ha preso corpo in questi giorni con gli attacchi...
Continua il ciclo di interviste ad economiste ed economisti eterodosse/i a cura degli attivisti della campagna “Noi Restiamo”. Siamo...
Inziamo con questa Introduzione la pubblicazione della serie di articoli raccolti dalla Campagna Noi Restiamo nel libretto "Automazione e...