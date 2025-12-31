- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Cena di fine anno
Argomenti:
ARTICOLI CORRELATI
-
Verso il 28 giugno. Intervista a Marco Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori)
Il 28 giugno a Roma si terrà la manifestazione nazionale di apertura del controsemestre popolare che movimenti sociali, sindacali...
-
Si salvi chi pos
Niente da fare: Bruxelles non lo permette, dunque via la norma indulgente sui pagamenti elettronici entro la soglia dei...
-
Dare identità al nostro blocco sociale e un volto al nemico. Oltre il 12 aprile
Abbiamo scelto di “far abbassare la polvere” dopo la manifestazione, gli scontri e l’acceso dibattito che c’è stato sul...