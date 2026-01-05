- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Furto e crisi d’astinenza da petrolio
ARTICOLI CORRELATI
-
Libia: «Khalifa Haftar prova a diventare il nuovo raìs»
Scontri tra milizie, attacchi al Congresso, omicidi eccellenti. La Libia è un campo di battaglia, in cui emerge il ruolo...
-
L’Italia al traino della Mitteleuropa
L’Europa non esiste. Al suo posto una regione con 150 milioni di abitanti con al centro la Germania. Intervista...
-
“Cari compagni, perché non sostenete la Lista Tsipras?”
Una lettera inviataci dal compagno Nicola Vetrano di Napoli e la risposta della Rete dei Comunisti. *** *** ***...