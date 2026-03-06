- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Fuga da Dubai
ARTICOLI CORRELATI
-
L’odio sui social ai tempi della guerra in Ucraina
Per anni ci hanno detto che l’odio non è consentito. Che l’#hatespeech va perseguito anche sui social. Poi arriva...
-
La Germania spinge sul riarmo, la “sinistra tedesca” appare paralizzata
La Germania due settimane fa ha annunciato che aumenterà le spese militari di 100 miliardi di euro, sancendo così...
-
“La prima guerra in Europa”… ma de che?
E no. A me questi commentatori, giornalisti, marchettari e puttane al servizio dell’intervento armato e commessi viaggiatori dell’industria degli...