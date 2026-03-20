- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Referendum
Argomenti:
ARTICOLI CORRELATI
-
Art. 8 e libertà di licenziare. Quale soluzione?
Come liberarsi dell'art. 8 dell'ultima manovra targata Berlusconi-Sacconi? Un articolo che consente a qualunque azienda di "derogare" dai contratti...
-
Cgil sotto attacco sui voucher. La complicità si paga
La complicità si paga. Se sei (stato) un sindacato, in particolare, la disponibilità ad accompagnare le peggiori intenzioni di...
-
Referendum.”Quello delle periferie diventi un NO sociale”
Intervista Angelo Fascetti. Radio Città Aperta continua il suo ciclo di interviste agli attivisti impegnati nella campagna per il...