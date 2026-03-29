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No Kings

di Roberto Zingoni

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1 Commento

  • Rodolfo Innamorati

    Chi sono i veri KINGS? , quelli che vengono eletti al potere per un mandato, massimo due, o quelli che restano al potere tutta la vita e lasciano il potere ai propri figli?

    Reply

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