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“Dipingiamo insieme il paesaggio dell’unità e della continuità. Il paesaggio di una rivoluzione al potere”. Il presidente cubano, Miguel...
Il 13 agosto 2025, Fidel Castro avrebbe compiuto 99 anni. Non è una data qualunque. È il portale solenne...