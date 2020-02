Iowa. Sanders vince, ma l’establishment prova a imbrogliare

Con il Partito Democratico dell’Iowa incapace di raccogliere e rilasciare risultati dopo i caucus locali di lunedì, la campagna del senatore Bernie Sanders si è impegnata a rilasciare i numeri raccolti da quasi il 40 percento delle assemblee, presentati dai suoi organizzatori.

La campagna di Sanders riporta di aver ricevuto il 29,7 percento dei voti, seguita da vicino dall’ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg al 24,6 percento. La senatrice Elizabeth Warren è arrivata al 21,2 per cento, mentre l’ex vicepresidente Joe Biden al quarto con il 12,4 per cento. Sanders ha pubblicato quei numeri poco dopo che Buttigieg ha finito il suo discorso apparentemente trionfante in Iowa. Il partito ha detto che avrebbe rilasciato risultati ufficiali martedì.

Si vede anche da lontano che l’establishment dei “democratici” è in gradissima difficoltà. I precedenti dicono infatti che colui che vince le primarie in Iowa (le prime del percorso che porta alla scelta del candidato per elezioni presidenziali) quasi sempre diventa anche il candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Che possa riuscirci un outsider storico che si proclama “socialista” e chiude i suoi comizi a pugno chiuso deve effettivamente essere uno shock per il partito di Wall Street.

La sortita del giovane Buttigieg, quindi, si spiega con il disperato tentativo di “occupare la comunicazione sui media” mentre si cerca di “correggere” negli scrutini il risultato reale dei caucus. E’ lui, per il momento, l’unico “cavallo di razza” che possa stoppare la corsa di Sanders, visti i pessimi risultati di tutti gli altri concorrenti, a cominciare dall’ex vice di Obama Joe Biden.

Jeff Weaver, consigliere per la campagna di Sanders, ha spiegato la decisione di rilasciare i numeri in una dichiarazione. “Riconosciamo che questo non sostituisce i dati completi del Partito Democratico dell’Iowa, ma crediamo fermamente che i nostri sostenitori abbiano lavorato troppo duramente per troppo tempo per ritardare tale lavoro“.

La decisione della campagna Sanders di rilasciare i suoi risultati interni è arrivata dopo ore di frustrazione per il Partito Democratico dell’Iowa, la cui app ha contribuito a ritardare la segnalazione dei risultati precisi. Il Partito Democratico dello Iowa ha tenuto nascosta l’identità dell’azienda che ha creato la sua app, sostenendo che divulgare i dettagli renderebbe l’app vulnerabile agli hacker. Come riportato per la prima volta da HuffPost, l’app è stata costruita da Shadow, una società tecnologica di proprietà di ACRONYM, un’organizzazione no profit digitale democratica che è stata lanciata sulla scia delle elezioni del 2016, proponendosi come una risposta progressiva al dominio repubblicano del campo digitale.

La società ha pubblicato una dichiarazione all’inizio di martedì mattina dicendo che non ha fornito tecnologia allo stato o al partito nazionale, né a nessuna campagna, nonostante il suo fondatore abbia scritto un tweet il mese scorso per celebrare il lancio di Shadow.

La possibile vittoria di Sanders rappresenterebbe un’inversione di tendenza per una campagna che nell’autunno sembra davvero fiacca, mentre Sanders si lanciava nella corsa e veniva subito ricoverato in un ospedale di Las Vegas, per riprendersi da un infarto, mentre Elizabeth Warren stava volando in alto. Ma la mancanza di risultati ufficiali dal Partito Democratico dell’Iowa minaccia di offuscare qualsiasi slancio o declino per ogni singolo candidato.

Avvicinandosi al caucus, la strategia della campagna Sanders si basava sull’elevata affluenza alle urne e, in particolare, nella conversione di non votanti in elettori, quindi ampliando l’elettorato. (Ad una manifestazione nel Queens, a New York, questo autunno, Sanders aveva detto: “La sera del caucus, accendi presto la TV, e se il moderatore ti dice che c’è una grande affulenza, vinciamo. Se ti dicono che c’è un bassa affluenza, perdiamo; è davvero così semplice”).

L’Iowa è il primo test per quella strategia e lo stato ha avuto un’affluenza record. Ma mentre nessun numero ufficiale è stato ancora riportato, i funzionari del partito in Iowa hanno dichiarato che l’affluenza alle urne è stata inferiore rispetto a quella del 2016. I dati interni di Sanders – ancora una volta, che secondo loro hanno riferito di quasi il 40 percento dei caucus – hanno mostrato 87.396 elettori per il primo conteggio di elettori e 79.162 per il conteggio finale.

Il presunto aumento di Buttigieg nel caucus dell’Iowa – e la caduta di Biden – seguono settimane di volatilità nei sondaggi. La scorsa settimana, mentre Sanders è salito, Buttigieg è caduto in una serie di sondaggi, cadendo di otto punti da dicembre, in un sondaggio Emerson nello Iowa, e perdendo due punti nel sondaggio nazionale.

I primi rapporti satellitari sono arrivati ​​su Twitter da singoli caucus, molti dei quali sono focalizzati su collegi elettorali particolari, come i membri del sindacato e i musulmani americani. Sanders sembra fare molto bene tra questi gruppi, anche presso l’Organizzazione della comunità musulmana di Des Moines, dove Sanders ha vinto il 99 percento dei caucus, trasformando 115 persone in una o due persone per altri candidati. In un sito di caucus latino, Sanders ha vinto il 94 percento, secondo un rapporto. Al primo caucus satellite, in una sala sindacale di Ottumwa, Sanders ottenne il sostegno di 14 su 15 frequentatori di caucus, molti dei quali di origine o discendenza etiope.

