Nuovi raid israeliani sulla Siria. Scampato pericolo per aereo di linea russo

Mentre le autorità israeliane si trincerano dietro il consueto “no comment”, il quotidiano Haaretz ha confermato che giovedi aerei da guerra israeliani hanno effettuato attacchi vicino a Damasco. I media statali siriani hanno riferito che otto soldati sono stati feriti.

L’agenzia di stampa siriana SANA ha affermato che le difese aeree siriane hanno abbattuto la maggior parte dei missili nella periferia della capitale e nel sud del paese prima che raggiungessero i loro obiettivi. Ha anche riferito che gli aerei da guerra israeliani hanno sparato i missili mentre sorvolavano le alture del Golan e il vicino Libano.

Il primo attacco ha preso di mira posizioni militari siriane nelle vicinanze di Damasco, mentre il secondo è avvenuto 30 minuti dopo, colpendo posizioni militari nelle vicinanze delle province di Daraa, Quneitra, Reef e Damasco, secondo quanto riferito da SANA, citando una fonte militare.

Ieri, il ministero della difesa russo ha dichiarato che l’attacco israeliano ha messo in pericolo un aereo civile che stava per atterrare a Damasco. Un Airbus-320 con 172 passeggeri a bordo ha seriamente rischiato di finire sotto il fuoco della contraerea siriana attivata per rispondere ad un attacco israeliano: lo ha riferito il portavoce del ministero russo della Difesa, Igor Konashenkov, secondo cui l’aereo di linea, in arrivo a Damasco da Teheran, aveva avviato la discesa verso l’aeroporto di Damasco, giovedì 6 febbraio in piena notte, e per un soffio non è finito nello scambio di colpi in corso

A gennaio, l’esercito siriano ha riferito che i jet israeliani hanno attaccato la principale base aerea T-4 nella provincia di Homs e che le sue difese aeree hanno abbattuto diversi missili in attacchi che hanno causato solo danni materiali. A dicembre, ha affermato che il sistema di difesa aerea aveva intercettato i missili lanciati dalla direzione di Israele contro obiettivi della periferia di Damasco.

8 Febbraio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO