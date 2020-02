Argentina. La disastrosa eredità lasciata da Christine Lagarde

Si tratta di una questione che Christine Lagarde probabilmente vorrebbe dimenticare. Perché potrebbe diventare sempre più imbarazzante. In qualità di direttore generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel luglio 2018 ha concesso all’Argentina il più grande prestito mai concesso dall’organizzazione internazionale: 56 miliardi di dollari (52 miliardi di euro).

Il 19 febbraio, il FMI ha riconosciuto che il livello del debito dell’Argentina è “insostenibile”. Ha invitato i creditori del Paese ad adottare un “approccio comprensivo” nelle discussioni con le autorità argentine.

Questa constatazione era attesa con impazienza dal nuovo governo di Alberto Fernández, che si è insediato a dicembre. Ha ereditato dal suo predecessore, il liberale Mauricio Macri, una situazione impossibile: un Paese in recessione, un tasso di inflazione del 53,8% nel 2019, uno dei più alti del mondo, e un indebitamento insostenibile.

Anche prima della sua elezione, Alberto Fernández non ha fatto mistero del fatto che una ristrutturazione del debito argentino sarebbe stata inevitabile. Uno spaventapasseri per i creditori del Paese: l’Argentina è già inadempiente otto volte dall’inizio del XX secolo.

Ma più che cercare di negoziare, di presentare un programma economico ritenuto “credibile” dal mondo finanziario, il nuovo presidente argentino ha lasciato spazio a dubbi sulle sue reali intenzioni, su come procederà il governo argentino.

La settimana scorsa il ministro delle Finanze argentino aveva appena svelato alcuni principi della sua azione: il governo si rifiuta, ha spiegato, di ridurre il suo deficit di bilancio quest’anno. Non prevede di raggiungere un’eccedenza di bilancio dell’1% prima del 2026.

Per chiunque abbia familiarità con il breviario del FMI, queste dichiarazioni sono simili a una dichiarazione di guerra virtuale. Tutti i principali principi del “Washington Consensus” – eccedenza di bilancio, rigore fiscale, austerità sociale – sono messi in discussione.

Eppure, il FMI ora è d’accordo con lui. “Il debito dell’Argentina è insostenibile. L’avanzo primario che sarebbe necessario per ridurre il debito pubblico e le esigenze di finanziamento coerenti con i rischi di gestione del debito e una crescita potenziale soddisfacente non è né economicamente né politicamente realizzabile”, scrive il FMI in un comunicato, dopo che i suoi team hanno esaminato tutti i conti dell’Argentina per diversi giorni a Buenos Aires.

Nel luglio 2019, durante la sua precedente revisione, il FMI aveva ancora dichiarato che il debito era “sostenibile, ma non con un’alta probabilità”. Ma all’epoca Mauricio Macri, caro a tutti gli ambienti finanziari per aver applicato alla lettera tutti i precetti neoliberali, era ancora presidente. E nessuno immaginava che non sarebbe stato rieletto, nonostante il dramma economico e sociale che il Paese stava già vivendo.

Sempre a quel tempo, Christine Lagarde, che aveva fornito a Macri un sostegno finanziario senza precedenti nella storia del FMI, era ancora Direttore Generale dell’istituzione internazionale.

Per giustificare questo cambiamento di opinione, il FMI spiega che in Argentina è cambiato tutto in sei mesi. Il peso si è deprezzato di oltre il 40%, i tassi di interesse sul debito argentino sono aumentati di oltre l’11%, le riserve di valuta estera sono diminuite di due terzi e il PIL si è contratto più del previsto, afferma.

Ha aggiunto: “Di conseguenza, il debito pubblico è aumentato, raggiungendo quasi il 90% del PIL alla fine del 2019, il 13% in più rispetto alle proiezioni della revisione del luglio 2019. Inoltre, le autorità hanno introdotto controlli sui cambi, hanno imposto proroghe di scadenza su alcuni debiti e hanno chiesto alla banca centrale di finanziare il deficit di bilancio”.

Non è la prima volta che il FMI si sbaglia sulle previsioni di un paese. In effetti, è un grande classico per questa istituzione. L’esempio della Grecia, che dovrebbe riprendersi dopo 18 mesi di austerità, è lì a dimostrarlo. Otto anni dopo, Atene non è riuscita a cancellare il calo del PIL di oltre il 20%.

Ma nel caso dell’Argentina, la riscrittura della storia è ancora più evidente. Dal 2018 l’economia argentina, che dipende in larga misura dalle sue esportazioni agricole, in particolare verso la Cina, ha cominciato a rallentare. É appena uscita da una profonda recessione scatenatasi nel 2016 a seguito di un ampio programma di riforme strutturali avviato dal governo Macri appena salito al potere nel 2015.

Questo rallentamento economico è tanto più doloroso in quanto il governo argentino è stato colto alla sprovvista nella sua politica monetaria e finanziaria. Per “ridare fiducia” ai creditori internazionali, ancora “traumatizzati” dal default unilaterale dell’Argentina, deciso nel 2002 dal peronista Nestor Kirchner, Mauricio Macri, appena salito al potere, aveva deciso di firmare un compromesso con i creditori, dove erano presenti molti “fondi avvoltoio” – che avevano rifiutato la ristrutturazione del debito imposta negli anni 2000 da Buenos Aires.

Questo accordo è stato visto come una vittoria del FMI e della comunità finanziaria internazionale. L’Argentina aveva di nuovo accesso ai mercati internazionali dei capitali.

Mauricio Macri ne ha approfittato: ha indebitato il Paese a rotta di collo. Il debito pubblico, che rappresentava appena il 33% del PIL nel 2014, è balzato a più del 50% in meno di due anni. Inoltre, questi nuovi prestiti sono stati in dollari. Finché la politica monetaria della Federal Reserve (FED) è molto accomodante, tutto va bene: i finanzieri internazionali, che stanno affogando nella liquidità, comprano il debito argentino in dollari, che offre tassi molto più alti del debito statunitense. Nel 2017 il governo argentino è riuscito addirittura a collocare sui mercati un’emissione centenaria al tasso del 7,1%. Successo garantito in un mondo dove i tassi di interesse sono a zero.

Ma tutto comincia ad andare male quando la FED inizia a stringere la sua politica monetaria e ad alzare i tassi. I finanziatori non vedono più il motivo di investire in Argentina, un paese rischioso, anche se possono beneficiare degli stessi tassi, o quasi, acquistando i buoni del Tesoro americano, considerati i titoli più sicuri al mondo. Il debito dell’Argentina affonda, mentre il paese deve far fronte a scadenze sempre più pesanti in quanto il peso scende rispetto al dollaro.

Rallentamento economico, calo della moneta, aumento del debito, problemi sociali… L’Argentina sta ricadendo nella spirale infernale del collasso economico e monetario. Nella primavera del 2018, il Paese era già sull’orlo di un’esplosione. La banca centrale è stata costretta ad alzare i tassi al 40% per contenere la caduta del peso, che ha perso circa il 30% in tre giorni rispetto al dollaro.

Ma sembrava impossibile che Donald Trump e la comunità finanziaria avrebbero abbandonato Mauricio Macri, che avrebbe dovuto incarnare la rinascita del neoliberismo in Sud America.

Tutto era pronto per aiutarlo: Christine Lagarde, alla guida del FMI, stava rispondendo favorevolmente. In pochi giorni, il FMI sbloccò 50 miliardi di dollari in linee di credito, che sarebbero successivamente stati aumentati a 56 miliardi.

Mai prima d’ora l’istituzione internazionale si è impegnata in tal senso con un Paese. “L’Argentina era sull’orlo di un’esplosione. L’ho fatto in modo responsabile”, ha spiegato più tardi Christine Lagarde.

Questo sostegno incondizionato del FMI avrebbe dovuto calmare la situazione. Tanto più che l’istituzione ha, come di consueto, posto delle condizioni al suo finanziamento: impone il suo programma “automatico” di stabilizzazione finanziaria e di bilancio – aumenti delle tasse, tagli alle sovvenzioni, riduzioni degli aiuti sociali. Senza porsi la minima domanda. Forse i precedenti fallimenti del Paese avrebbero potuto portare ad alcune revisioni.

“Il FMI ha investito molto – non solo denaro ma anche prestigio – per evitare un default. Il fatto che il programma non funzioni bene è un imbarazzo”, ha confessato Hector Torres, ex direttore del FMI per il Sud America nell’estate del 2019.

L’imbarazzo è che le ricette del FMI si stanno ancora una volta dimostrando totalmente inadeguate, e persino controproducenti, per l’Argentina. La recessione è tornata senza che l’inflazione sia diminuita, la disoccupazione sta esplodendo e il peso continua a scendere.

L’imbarazzo è anche legato al fatto che era chiaro dall’agosto 2019 che Mauricio Macri non sarebbe stato rieletto a novembre, come previsto, e che i rappresentanti del Peronismo, gli spaventapasseri degli ambienti finanziari, sarebbero tornati al potere.

L’imbarazzo, infine, è che il FMI, che dagli anni ’80 agisce come poliziotto per i creditori privati internazionali, è totalmente coinvolto nell’attuale fallimento dell’Argentina.

Oggi, il nuovo governo argentino eredita un debito senior (44 miliardi sono stati erogati dei 56 promessi) che non può essere né ristrutturato né denunciato, secondo lo statuto del FMI. Per ripagare il fondo da sola, si prevede che l’Argentina spenderà il 25% delle sue entrate da esportazione nel 2022 e nel 2023.

Inoltre, ci sono creditori privati. Quest’anno il Paese deve già trovare 38,7 miliardi di dollari per far fronte ai suoi obblighi di debito. In altre parole, l’equazione finanziaria è impossibile. La ristrutturazione del debito è inevitabile e non si può escludere un’insolvenza parziale o totale, se non si raggiunge un accordo.

Il governo argentino intende fare un’offerta ai creditori il 15 marzo e spera di concludere il 31 marzo. Ci si aspetta che le discussioni siano accese e persino complicate: la ristrutturazione del debito potrebbe andare oltre il 50%. “Questo può essere difficile da vendere, perché il tempo è dalla parte dei creditori. Se vengono e dicono: “È un taglio secco del 50% e non uno sconto per diversi anni”, potrebbero dimenticarsene. Non ci sarà nessun accordo”, ha avvertito sul Financial Times un manager del fondo Ashmore, che detiene titoli argentini.

Tuttavia, bisogna fare un passo indietro rispetto alle forti grida dei creditori privati. Dopo il fallimento dell’Argentina nel 2002, i grandi fondi hanno gridato all’assassinio. Più tardi, è sembrato che la maggior parte di loro abbia venduto rapidamente i propri titoli, con un leggero sconto, durante le trattative.

La maggior parte del debito dell’Argentina è finita nei fondi di risparmio o pensionistici, e le perdite sono state di fatto sostenute dai piccoli risparmiatori, soprattutto italiani, che hanno ereditato i titoli senza chiedere nulla. Guardando al calo dei titoli argentini – che si stanno vendendo a metà del loro valore nominale – alcuni sembrano aver già anticipato la prossima ristrutturazione e hanno preso l’iniziativa.

Annunciando che il debito argentino non è più “sostenibile”, il FMI si schiera comunque dalla parte dell’Argentina. Secondo il suo Statuto, non è più permesso concedere prestiti all’Argentina, nemmeno per pagare i fondi rimanenti (12 miliardi di dollari) nell’ambito del programma 2018, fino a quando il Paese non avrà riguadagnato una soddisfacente stabilità finanziaria o non sembrerà essersi impegnato “in buona fede” in un programma di recupero.

Questo lascia spazio a un’ampia interpretazione. Il suo atteggiamento sarà diverso da quello adottato nei confronti della Grecia? Accetterà una rinegoziazione o uno scaglionamento nel tempo?

Anche se dice di essere pronto ad essere coinvolto nei negoziati con i creditori, il FMI sembra in questa fase voler prendere le distanze dal dossier argentino, che sta diventando per lui una questione scottante. La nuova direttrice generale del FMI, Kristalina Georgieva, ex capo della Banca Mondiale, ha annunciato di voler rivedere alcuni punti della dottrina dell’istituzione nei confronti dei paesi emergenti e di adottare un approccio più flessibile a seconda del paese.

Per dimostrare che i tempi stanno cambiando, sta anche riorganizzando la gestione dell’istituto. Due figure chiave degli anni di Lagarde – David Lipton, il numero due del FMI per nove anni, e Poul Thomsen, che ha gestito l’intero dossier sulla Grecia – stanno per partire.

Ma ripensare il ruolo del FMI e ricostruire la sua credibilità potrebbe richiedere molto tempo. In particolare per quanto riguarda l’Argentina. Il nono fallimento del paese, ormai in vista, dimostra che le misure automatiche raccomandate dal FMI ad ogni paese non sono necessariamente la ricetta magica per tutti i problemi, contrariamente a quanto il FMI dice da più di quattro decenni.

Nel frattempo, l’istituzione potrebbe doversi spiegare sul caso argentino, che lo mette in difficoltà finanziarie. Probabilmente già questo fine settimana. Il 22 e 23 febbraio si terrà a Riyadh un vertice dei ministri delle finanze e delle banche centrali del G20. Ci saranno tutti i paesi che finanziano il FMI. E anche Christine Lagarde, come presidente della BCE.

Forse le verrà chiesto qualche chiarimento sulla sua strana gestione dell’Argentina e sull’eredità che ha lasciato?

* Traduzione a cura di Andrea Mencarelli (Potere al Popolo) dell’articolo pubblicato su Mediapart.

23 Febbraio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO